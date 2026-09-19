Slovenac došao na godišnji odmor na Brač pa završio u prvim redovima požara: "Nisam ih mogao ostaviti"

Veliki požar koji je danima pustošio Brač iza sebe je ostavio tisuće hektara spaljene površine, ali i brojne priče o ljudima koji su u najtežim trenucima bez mnogo razmišljanja stali jedni uz druge.

Jedna od njih stiže iz Slovenije.

Matjaž Merkužič, zapovjednik u Centru za zaštitu i spašavanje Domžale, na Brač nije došao raditi. Na otoku je bio na godišnjem odmoru sa svojom partnericom. No kada je izbio jedan od najvećih požara ove sezone, odmor je za njega praktički završio.

„Vatrogasac si bez obzira na to gdje se nalaziš“

Merkužič je dugogodišnji prijatelj bračkih vatrogasaca i otok posjećuje već približno deset godina. Kada je vidio razmjere požara, priključio se hrvatskim kolegama i s njima proveo četiri najteža dana na terenu.

„Vatrogasac si bez obzira na to jesi li u drugoj državi ili na odmoru“, rekao je Merkužič za hrvatski Index, prenosi slovenski Siol.

Opisao je da ono što se događalo na terenu teško može prenijeti riječima.

„Bilo je strašno i morao sam ići s njima, nisam ih mogao ostaviti“, rekao je za Siol.net.

Kad su stigli u Ložišća, požar se već snažno širio prema naselju, a ugroženi su bili i ljudi i kuće. Unatoč iscrpljenosti i vrlo malo sna, vatrogasci su uspjeli postići ono najvažnije – izbjeći ljudske žrtve i obraniti brojne objekte.

Branio Osibovu i turističko naselje

Merkužič se nije zadržao u pozadini, nego je sudjelovao i na najtežim dijelovima požarišta.

Jedno od takvih mjesta bilo je područje uvale Osibova i turističkog naselja, gdje je trebalo zaštititi velik broj turista i objekata od vatre koja se velikom brzinom približavala obali.

Zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić – Dragan Peruzzo opisao je stanje jednom riječju – kaos.

„Bio je kaos, kaos koji smo pokušavali kontrolirati“, rekao je, dodajući da u dvadesetak godina profesionalne vatrogasne karijere nije doživio takvu situaciju. Poseban problem predstavljali su prekinuti i teško dostupni putovi zbog kojih vatrogasci nisu uvijek mogli brzo doći do ugroženih kuća i ljudi.

Krvavi žuljevi, pa ponovno u čizme

Koliko je Merkužič bio iscrpljen najbolje pokazuje detalj kojeg se prisjetio brački vatrogasac Ivica Tanjić – Crni.

Vidjeti ga je, kaže, kada je skinuo čizme, a na obje noge imao je velike krvave žuljeve.

Unatoč tome, Merkužič je ponovno navukao čizme i nastavio s intervencijom.

Posebno se istaknuo tijekom obrane pustinjačkog samostana Blaca, jednog od najvrjednijih kulturno-povijesnih lokaliteta Brača. Do tog područja vatrogasci su morali pješačiti nekoliko kilometara, a Merkužič je, prema riječima kolega, na sebe preuzeo i nošenje teške pumpe potrebne za obranu objekta.

„Zbog njega sam i ja bio bolji, brži i jači“

Njegov dolazak i ostanak na požarištu nije prošao nezapaženo ni među bračkim vatrogascima.

Martinić – Peruzzo rekao je da mu je slovenski kolega bio dodatna osobna motivacija.

Ako je čovjek koji je na Brač došao na odmor spreman stati u prvi red i pomagati, osjećao je, onda ni on nema pravo stati.

Njegovu je prisutnost opisao kao poticaj zbog kojeg je i sam želio raditi još bolje, brže i snažnije.

Partnerica odmor provela bez njega

Dok je Matjaž dane i noći provodio s vatrogascima, njegova partnerica Špela nastavak odmora na Braču provela je uglavnom bez njega.

Za slovenske medije rekla je da se, naravno, brinula, ali i da je znala da vatrogasci međusobno paze jedni na druge. Dodala je da je na njega ponosna.

Merkužič je u međuvremenu na Braču, kako piše Siol, postao gotovo domaći čovjek. S lokalnim vatrogascima povezuju ga godine prijateljstva, a usput je postao i navijač Hajduka, javlja Siol.net.

„Ovdje ni ne mogu navijati za nekog drugog, odmah bih završio u moru“, našalio se.

S bračkog požarišta ponijet će i neobičan suvenir. Nakon svake veće intervencije, kaže, s mjesta događaja uzme jedan kamen – mali podsjetnik na ljude, događaj i posao koji su zajedno odradili.