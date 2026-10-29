Slovak na području Jezera bespravno izgradio kuću i više objekata, zaradio kaznenu prijavu

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim državljaninom Slovačke zbog sumnje u kazneno djelo protupravne gradnje.

Kako je utvrđeno kriminalističkim istraživanjem, osumnjičeni je od 2023. do 2026. godine, u svojstvu investitora, na području Jezera bespravno izgradio više objekata na zemljištu izvan granica građevinskog područja.

Riječ je o zaštićenom obalnom području mora koje, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, pripada području od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Unatoč zakonskim ograničenjima, 54-godišnjak je, prema sumnjama policije, izgradio drvenu stambenu zgradu, drveni sanitarni čvor, vrtnu sjenicu i pomoćnu drvenu građevinu. Uz to je izveo vodovodne instalacije te postavio solarne ploče za opskrbu električnom energijom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 54-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.