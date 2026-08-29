Slovak Martin u Hrvatsku dolazi od 1990.: "Volimo je, ali Split je postao skuplji. Čestitam Hajduku!"

Split je i ovog ljeta prepun stranih gostiju, a među njima je i Martin iz Bratislave, turist koji Hrvatsku dobro poznaje jer na Jadran, kako kaže, dolazi još od 1990. godine.

U kratkom razgovoru otkrio je da je u Splitu već bio dva puta te da mu se grad jako sviđa, iako je ove godine primijetio veći broj ljudi i više cijene.

– Split je lijep. Bio sam ovdje dva puta i jako je lijepo. Ove godine ima puno ljudi i malo je skuplje – kazao je.

Na pitanje što je konkretno poskupjelo, izdvojio je hranu i smještaj, ali dodao kako ga to pretjerano ne iznenađuje.

– Hrana, smještaj... Ali to ima smisla. Više je ljudi, Europska unija, euro... – rekao je, dodajući kako su cijene ipak još više u sjevernoj Europi, posebno u Skandinaviji i Norveškoj.

“U Hrvatsku dolazim od 1990.”

Visoke cijene očito ga neće otjerati s Jadrana. Martin kaže da Hrvatsku posjećuje desetljećima i da se rado vraća na različita mjesta duž obale.

– U Hrvatsku dolazim od 1990. godine, tako da je volimo. Idemo u Makarsku, Promajnu, Primošten... – kazao je.

Na pitanje što mu se u Dalmaciji najviše sviđa, odgovor je stigao brzo.

– More, voda, dobra hrana. I ljudi su dragi i prijateljski raspoloženi – rekao je Martin.

Dotaknuo se i nogometa te Hajduka, o kojem je također imao samo riječi hvale.

Slovački gost iz Bratislave tako je u nekoliko rečenica sažeo ono zbog čega se već više od tri desetljeća vraća u Hrvatsku: čisto more, hranu, ljude i dalmatinsku atmosferu, uz primjedbu koju ovog ljeta sve češće možemo čuti od turista – odmor je postao skuplji.