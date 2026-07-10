Slovački novinar o Poljudu: "Na Balkanu očito vrijede neka druga pravila. Izbacili su nas iz press-centra"

Iako je Hajduk na Poljudu s 2:0 svladao Žilinu u prvoj utakmici 1. pretkola Europske lige, slovački novinar lista Šport nakon susreta više se bavio organizacijom događaja nego onime što se događalo na travnjaku.

U tekstu naslovljenom "Rupe na krovu, poznati političar i zabranjene stvari. Izbacili su nas iz splitskog press-centra" iznio je niz kritika na račun organizacije utakmice, tvrdeći da pojedini detalji nisu bili u skladu s UEFA-inim pravilima.

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Posebno ga je iznenadilo pušenje na stadionu.

"Dok bi vas na stadionima u zapadnoj Europi zaštitari odmah udaljili zbog paljenja cigarete, na Poljudu stvari su bile drukčije. Nisu samo domaći gledatelji pušili, nego čak i sami zaštitari, koji su trebali održavati red..."

Neobičnim mu se učinila i prodaja alkohola tijekom susreta.

"Umjesto bezalkoholnih pića ili piva, na kioscima se bez problema prodavalo domaće pivo. U kombinaciji s temperaturom od 30 stupnjeva to je bilo idealno gorivo za navijače, iako UEFA-ina pravila jasno govore protiv toga."

Ipak, najveću zamjerku imao je na postupanje prema predstavnicima medija nakon završetka utakmice. Tvrdi da su slovački novinari morali napustiti press-centar znatno prije nego što bi to, prema njegovu mišljenju, dopuštala UEFA-ina pravila.

"Imate još deset minuta i zatvaram vas", bez puno obzira rekao je lokalni organizator slovačkim novinarima i izbacio nas iz press-centra, čime je prekršio standardni priručnik (UEFA Club Manual ili UEFA Media Officers Guidelines) za organizaciju UEFA-inih utakmica", tvrdi slovački novinar Športa.

U nastavku teksta pojasnio je zašto smatra da je riječ o kršenju propisa.

"U njemu piše da radni prostori za novinare moraju biti otvoreni dva sata prije utakmice i najmanje tri sata nakon njezina završetka."