Slovaci Torcidi dali triput više ulaznica od očekivanog, Splićane dočekala oklopna vozila, helikopteri...

Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline odradio dobar posao i na uzvratni susret putuje s 2:0 prednosti. Stadion Pod Dubnom bit će domaćin uzvratnog susreta koji se igra u četvrtak u 20:30 sati, a uoči susreta policija u Žilini na svojim društvenim mrežama pohvalila se sigurnosnim mjerama koje su poduzete kako bi sve prošlo bez ikakvog incidenta.

Procjenjuje se da je najmanje 1500 navijača Hajduka otputovalo u Slovačku, a policija ih je dočekala helikopterima i oklopnim vozilima, a ako to nije bilo dovoljno, upregnuti su i policajci na konjima. Zanimljiva je činjenica da je Žilina Hajduku dala čak 1460 ulaznica, što je trostruko više nego što su morali po pravilima koja kažu da moraju omogućiti pet posto kapaciteta stadiona, a stadion Pod Dubnom može primiti više od 11 tisuća gledatelja, pišu Sportske novosti.

Kako prenosi portal Žilinsky Večernik, utakmica je proglašena rizičnom pa zbog toga policija budnim okom prati svaki korak navijača Hajduka. Policijske patrole nadzirat će javni red i mir ne samo oko stadiona, već i na rutama kojima će se navijači kretati prije početka i nakon utakmice. Kako dodaje portal My Žilina, prodaja alkohola u gradu je zabranjena, a ograničenje se odnosi na širi centar grada i okolicu stadiona. Osim toga, dijelovi grada su prometno zatvoreni, a Žilina je čak prilagodila način rada metroa. Stanovnici Žiline i domaći navijači moći će koristiti podzemnu željeznicu na željezničkom kolodvoru, a navijači Hajduka bit će usmjereni kroz podzemnu željeznicu u drugoj ulici.

Kad je 2009. godine Hajduk gostovao u Žilini, lokalna se policija brutalno obračunala s navijačima Bijelih, koji su stigli u Slovačku iako je Hajduk bio pod zabranom prodaje ulaznica svojim navijačima. Oni su ih kupovali mimo Hajduka, ali na stadion nisu pušteni.