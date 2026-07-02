Slomljeni Džeko tješio uplakanu djecu nakon ispadanja BiH. Emotivni prizori obišli su svijet

Kapetan Bosne i Hercegovine Edin Džeko nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država (2:0) i ispadanja sa Svjetskog prvenstva nije skrivao razočaranje. No, čim je sudac označio kraj utakmice, 40-godišnji napadač prišao je svojoj obitelji uz teren i zagrlio uplakanu djecu. Emotivni prizori brzo su se proširili društvenim mrežama i dirnuli brojne navijače.

Bosna i Hercegovina tako je završila svoj nastup na Mundijalu već u prvoj nokaut fazi, dok su Sjedinjene Američke Države izborile plasman u osminu finala, piše SportSport.ba.

Džeko je početkom drugog poluvremena zadobio ozljedu zbog koje je morao napustiti igru, pa se među navijačima odmah otvorilo pitanje je li upravo odigrao posljednju utakmicu u dresu reprezentacije. Iako o tome još nije govorio, za mnoge će zauvijek ostati najveći nogometaš u povijesti Bosne i Hercegovine i simbol njezine reprezentacije.

Iskusni napadač protiv Amerikanaca je ispisao i novu stranicu nogometne povijesti. Sa 40 godina i 106 dana postao je prvi igrač u polju koji je s navršenih 40 godina nastupio u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Džeko je ujedno rekorder Bosne i Hercegovine po broju nastupa za reprezentaciju (151) i postignutih pogodaka (73), čime je dodatno učvrstio status jedne od najvećih legendi bosanskohercegovačkog nogometa.