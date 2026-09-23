Sljedećih dana još hladnije, a u prvim satima petka kiša i grmljavina. Stiže li zaista potom bablje ljeto?

Danas je u 2 sata i 5 minuta, trenutku ravnodnevice, nastupila kalendarska, odnosno astronomska jesen. Dolazak jeseni bio je sa stilom, obilježen burom i značajnim padom temperature zraka. Primjerice, usprkos vedrom vremenu postaja Split Marjan jučer nije prešla 23 stupnja. Noćne temperature u dijelovima zemlje bile su jednoznamenkaste. Još je zanimljivije da je u planinama BiH i Srbije pao snijeg i to na zadnji dan ljeta.

Danas nas očekuje vedro vrijeme uz umjerenu do jaku buru još ranije ujutro, potom će bura slabiti i popodne okrenuti na tramontanu koja će na moru Dalmacije popodne biti jaka. Jutro hladno, a najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.

U četvrtak će veći dio dana biti sunčan. Navečer sa zapada naoblačenje, a kiša i pljuskovi prvo će zahvatiti zapad zemlje i sjeverni Jadran. Sredinom noći stići će i do Dalmacije. Jutro tiho, zatim će zapuhati slab jugozapadnjak, potom i jugo. Navečer na sjevernom Jadranu jaka do olujna bura. Jutro će biti još malo hladnije, danju bez veće promjene u odnosi na srijedu.

U noći, odnosno prvim satima petka će biti kiše, pljuskova i grmljavine, više na moru nego u Dalmatinskoj zagori. Na moru južnog Jadrana mjestimice nevere i preko 30 litara po kvadratnom metru. Do jutra posvuda razvedravanje pa će petak biti sunčan. Puhat će umjerena do jaka bura. Najviše dnevne temperature većinom od 19 do 24°C.

Dani vikenda bit će vedri. Bure će biti još samo u subotu ujutro, zatim će prestati i okrenuti na vjetar zapadnih smjerova. Subota će biti prohladna, osobito ujutro.

U nedjelju vedro sa slabijim vjerom i neznatno višim temperaturama zraka.

Prvi dio nadolazećeg tjedna bit će pretežno vedro. Jutra će biti prohladna, a dani postupno topliji. Od utorka do četvrtka u Dalmaciji će najviše dnevne temperature zraka biti od 23 do 28°C.

Tako da možemo reći da nam se sljedeći tjedan sprema bablje ljeto. Ipak, postoji mogućnost nove destabilizacije vremena prema kraju tjedna.