Slikovnica koja progovara o osjećajima i težini riječi: Slatkopedija predstavlja svoj najnovjii naslov

Riječi mogu utješiti, ali i zaboljeti, biti izvor nečije snage, ali i razotkriti slabosti, potaknuti nekoga na odvažne korake, ali i uvjeriti ga da nije dovoljno vrijedan. O snazi riječi, tomu zašto s njima treba biti oprezan i kako neke riječi bodu, a neke grle priča i najnovija Slatkopedijina slikovnica „Nešto u Zemlji Abecede“ autorica Ivane Trucek i Mirne Deskar.

„Svjesne smo da u današnje vrijeme, osobito na društvenim mrežama, skriveni iza nepoznatih profila, i odrasli i djeca puno lakše i nepromišljenije pišu uvrede – teške riječi koje mogu ostaviti trajne posljedice na pojedincu kojem su upućene. Moć riječ i snaga emocija koje izazivaju neprolazna je tema i upravo smo ju zato odlučile uvrstiti u naš izdavački program.“ – ističu Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, urednice Slatkopedijinih izdanja.

Iza slikovnice stoje dvije učiteljice koje su u svakodnevnom radu s djecom prepoznale važnost ove teme – priče o riječima i emocijama.

Ova slikovnica njihov je drugi zajednički naslov i predstavlja svojevrsni nastavak prve slikovnice „Zemlja Abecede“, iako se mogu čitati neovisno jedna o drugoj.

“Nešto u Zemlji Abecede nastavak je slikovnice Zemlja Abecede koja tematizira riječi, njihovo nastajanje i snagu koju nose. Ona nas poziva da zastanemo pred riječima koje izgovaramo, da promislimo što njima činimo i kako njima možemo dotaknuti drugoga.

U središtu radnje, tiho se, ali važno, otvara pitanje: „Kako znamo je li netko sretan?”

U ovoj priči slova više nisu samo znakovi. Ona postaju živi likovi koji stvaraju riječi, razgovaraju, propituju, sukobljavaju se i pokušavaju razumjeti svijet oko sebe. A onda se među njima pojavljuje Nešto – neobičan i zalutali lik koji ne govori riječima, ali čije je prisustvo snažnije od mnogih izgovorenih rečenica.

Nešto postaje središte priče i poziva nas da pogledamo s druge strane onoga što je izrečeno.

Slikovnica je zamišljena kao prostor susreta, razgovora i osluškivanja. Njezin interaktivni sadržaj potiče na dubinsko čitanje, ali i na ono čitanje koje se događa između redaka – čitanje osjećaja, pogleda, tišine i onoga što ponekad ne znamo izreći riječima.” – istaknula je autorica teksta Ivana Trucek.

Čarobnim ilustracijama „život“ je slovima udahnula Mirna Deskar koja je opisala kako je izgledao proces stvaranja ilustracija: „“U procesu ilustriranja ove slikovnice, jedan od najvećih izazova bio mi je kroz ilustraciju dočarati karakter slova, koja su ujedno i glavni likovi priče. Svakome od njih sam nastojala dati jedinstvenu i prepoznatljivu vizualnu osobnost, pritom pazeći da ilustracije ostanu u skladu s tekstom, ali i atmosferom koji sama priča gradi.

Kao ni u prvom dijelu, Zemlja Abecede, nisam željela previše nametati vlastitu viziju toga kako bi ta čudesna zemlja trebala izgledati. Smatram da je važno čitateljima ostaviti dovoljno prostora za vlastitu maštu, zamišljanje i stvaranje svijeta koji će biti samo njihov. Zato sam nastojala kroz ilustracije ponuditi tek dovoljno elemenata i tragova koji će potaknuti njihovu znatiželju, a ostatak prepustiti isključivo njihovoj mašti.

Posebnu pažnju posvetila sam povezivanju prvog dijela slikovnice s njezinim novim nastavkom

Kroz sličnu likovnu tehniku i već poznate motive nastojala sam sačuvati temelje svijeta Zemlje Abecede, istovremeno ga obogaćujući novim detaljima, likovima i raznim elementima.

Željela sam da ilustracije ne budu tek doslovan prikaz napisanoga, već da u njima postoji nešto više – detalji koje je moguće otkrivati, promatrati i tumačiti na različite načine. Nadala sam se da će upravo to potaknuti čitatelje da zastanu, razmisle i povežu ono što vide s onime što čitaju, ali i da u slikama pronađu vlastita značenja i priče te na taj način pobude emocije koje nose u sebi.

Važno mi je bilo i da ‘Nešto’, jedan od glavnih likova i noviteta u slikovnici, na prvi pogled bude simpatično i privlačno, ali istovremeno pomalo zagonetno i neobično – baš kao što sugerira i sam naslov slikovnice. Nadam se da sam uspjela zadržati tu ravnotežu između poznatog i nepoznatog te da će ‘Nešto’ čitateljima biti dovoljno blisko da ga zavole, ali i dovoljno tajanstveno da ih zainteresira i potakne na daljnje istraživanje.”

Slikovnica će u ponedjeljak, 14. rujna 2026. imati svoje prvo predstavljanje i to baš u osnovnoj školi Središće u kojoj autorice djecu i uvode u čaroban svijet riječi i emocija, a na istoj će se moći nabaviti oba nastavka Zemlje Abecede po promotivnim cijenama. Uz to, predstavljanje koje počinje u 18 sati, dodatno će uljepšati Slavit prigodnim darovima za najmlađe.

Za sve one koji se ne mogu pridružiti predstavljanju, tu je Slatkopedijin webshop , a slikovnica će u sljedećim danima stići i na police brojnih knjižara u Hrvatskoj, poput Hoću knjigu, Znanja, Planetopije i VBZ-a.