"Slikaji me brže, parking je skup": Vruće je danas bilo na Žnjanu, ovakve ljepote ima samo u Splitu

Iako nas kalendar podsjeća da je jesen pred vratima, Split danas živi pravo ljetno poglavlje. Na Žnjanu se tražilo slobodno mjesto viška, a naš fotograf Igor Jakšić zabilježio je prizore koji podsjećaju na srpanj, a ne na kraj rujna.

More kupača

Žnjan, koji je nedavno doživio potpuno novo ruho, vrvio je ljudima svih generacija – od najmlađih koji su skakali s pontona, do starijih dama koje su u hladu pod borovima komentirale „da se u naše vrime u rujnu bralo grožđe, a ne lovilo boja“.

Temperatura zraka popela se do 30 stupnjeva, more je zadržalo idealnih 25, pa nije ni čudo da su se brojni Splićani i turisti odlučili okupati.

Smijeh, sunce i zgodne cure

Jedan domaći kupač dobacio je kroz smijeh: „Slikaji me brže, parking je skup".

Sunce, odbojka na pijesku i more ljudi – sve to donosi naša fotogalerija. Ako ste danas ostali doma, bacite pogled, jer Split vam još jednom dokazuje da zna živjeti ljeto i kad mu, kalendarski, nije vrijeme.