Slika koja govori sve: Vatrogasci nakon besane noći na Visu odmarali uz cestu dok je iza njih gorjela buktinja

Na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu i dalje traje gašenje velikog požara otvorenog prostora koji je izbio sinoć, 28. lipnja, u 22:29 sati. Dojavu o požaru zaprimio je Županijski vatrogasni operativni centar Splitsko-dalmatinske županije.

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Prema informacijama koje je objavila Dalmacija Danas, vatrom su zahvaćeni nisko raslinje i šuma, a površina opožarenog područja zasad nije procijenjena.

Na terenu deseci vatrogasaca i četiri kanadera

Na požarištu je angažirano 70 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz Operativnog područja Vis, odnosno DVD-a Komiža i DVD-a Vis.

Zbog zahtjevnog i teško pristupačnog terena, u ranim jutarnjim satima zatražena je pomoć zračnih snaga. Najprije su na požarište upućena tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, a potom je zatraženo i uključivanje četvrtog kanadera. Lokalnim vatrogascima trebale bi se pridružiti i dodatne snage s kopna. Prema dostupnim informacijama, na Vis se upućuje još 35 vatrogasaca s osam vozila.

"Objekti nisu ugroženi"

"Aktivno se radi na požarištu. Objekti nisu ugroženi. Od jutros vatrogascima pomoć pružaju zračne snage, što će olakšati gašenje požara na teško pristupačnom terenu", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Gašenje požara i dalje traje, a vatrogasci na terenu ulažu nadljudske napore kako bi požar stavili pod kontrolu.

Koliko je noć na Visu bila teška, najbolje pokazuje fotografija koju je objavila Facebook stranica Vatrogasci 193. Na njoj se vide vatrogasci koji su, nakon cijele noći provedene na požarištu, iscrpljeni odmarali uz cestu.