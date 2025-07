Slijepe osobe ovog ljeta neće moći na Bene, traže alternativu: „Žnjan ni ove godine za nas nije spreman, ali..."

Članovi Županijske udruge slijepih i slabovidnih osoba ove godine neće moći koristiti plažu Bene, na koju su, kako ističu, bili najviše naviknuti. Potvrdio je to predsjednik udruge Ivan Tokić, dodajući kako će korisnici sada morati potražiti alternativu, a to je plaža Žnjan.

– Nažalost, plažu Bene za kupanje ove godine možemo zaboraviti. Najveći dio naših kupača je išao baš na tu plažu i na nju su bili naviknuti. Sada će morati pronaći alternativu, a ta alternativa je Žnjan. Plaža Žnjan, nažalost, ni ove godine nije bila spremna na vrijeme za primiti osobe s invaliditetom, ali to je tema za neki drugi put – poručio je Tokić.

Dodaje kako je proteklih dana intenzivno razgovarao s predstavnicima Grada Splita i spasilačke službe kako bi se Žnjan što bolje prilagodio potrebama slijepih i slabovidnih osoba.

– Dogovorili smo postavljanje konopa koji će slijepim osobama omogućiti da samostalno uđu i izađu iz mora, ali i da se lakše snađu u vodi. Odrađen je i razgovor sa spasiocem i asistenticom o tome kako mogu i moraju pomoći slijepim osobama, a održali smo i kratku edukaciju o pravilnom vođenju slijepih – ističe Tokić.

Kao jednu od mogućih mjera za budućnost predložio je edukaciju spasioca i asistenata na svim splitskim plažama o postupanju s osobama s invaliditetom.

– Mislim da bi to bilo jako dobro i poželjno. Uostalom, ako se to moglo odraditi za hitne službe, možemo to odraditi i za spasioce i asistente u jedno popodne prije početka sezone – zaključio je Tokić.