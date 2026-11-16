SLIJEDI PULA PA VLASTITI FESTIVAL Pred dupkom ispunjenim gledalištem, predstavljanjem knjige Šime Barbarića završen četvrti nastup Splitskog kantuna na Interliberu

Vrata Interlibera i službeno su zatvorena u nedjelju, 15. studenoga, u 19 sati, a samo sat vremena prije posljednje predstavljanje na pozornici paviljona 6 održao je Šime Barbarić, autor romana „Razmjena 97”, objavljenog u izdanju njegova Street Pulsea. Uz moderiranje Doris Pinčić, Šime je okupljenu publiku osvojio autentičnom pričom u koju je djelomično uključio i vlastito iskustvo života u Americi. Oduševljena publika ostala je uz pozornicu dok je Šime neumorno potpisivao primjerke svoje knjige, a dio posjetitelja imao je priliku družiti se s autorom i prije predstavljanja, na samom štandu.

Predstavljanje na pozornici, ali i ćakulu na Kantunu, u nedjelju je imala i Iris Cecilia de Corbavia, koja je publici predstavila drugi dio svoje opsežne trilogije „Kraljevi i čarobnjaci” – „Vremenski putnici”, objavljen u izdanju Naklade Bošković. Riječ je o spoju stvarnih događaja iz hrvatske povijesti s fiktivnim svijetom kraljeva, čarobnjaka i vještica, a Iris je publici detaljno predstavila ovaj neobični spoj.

Uz ove dvije knjige, na pozornici paviljona 6 u nedjelju je predstavljena i slikovnica „Dama Uspinjača i gospon Tramvaj – nepoznata ljubavna priča sa zagrebačkih tračnica”, objavljena u izdanju Slatkopedije. Zbog spriječenosti autorice, o knjizi su s moderatoricom Ellom Hasel razgovarale urednice ovog izdanja i vlasnice izdavačke kuće Slatkopedija, Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, koje su među ostalim objasnile kako su upravo osnivačice Splitskog kantuna u suradnji sa splitskom autoricom stvorile slikovnicu u cijelosti posvećenu Zagrebu.

Uz ova predstavljanja, posljednji dan Interlibera na Splitskom kantunu obilježila su i druženja s Nebojšom Veronom, osnivačem brenda Čiča miča, koji proizvodi jedinstvene, personalizirane slikovnice za svako dijete, kao i s autoricom Rose L. Harper iz Naklade Bošković, koja je posjetiteljima potpisivala primjerke svojih knjiga „Dar” i „Nevidljiva ljepota”.

Nakon jedanaest održanih predstavljanja na pozornici paviljona 6 i galeriji paviljona 5 te više od 20 Ćakula na Kantunu, tako je završio ovogodišnji nastup Splitskog kantuna na Interliberu.

Osvrćući se na upravo završeno sudjelovanje na najvećem hrvatskom sajmu knjiga, organizatorice ove inicijative, Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, poručile su:

„Ovogodišnji nastup Splitskog kantuna na Interliberu apsolutno je najuspjeliji nastup naše inicijative na nekom sajmu. Ostvarile smo zapažen nastup te primile brojne pohvale čitatelja, ali i kolega nakladnika. Drago nam je što važnost i vrijednost ove inicijative prepoznaju i vodstvo naše Zajednice nakladnika i knjižara pri HGK-u, kao i organizatori Interlibera te predstavnici vlasti.”

Ovogodišnji novitet „Autori koje znate” osobito je dobro odjeknuo među čitateljima.

„U ovoj novoj tematskoj cjelini ostvarile smo suradnju s pet izdavača: Ex librisom, Hena comom, Stilusom, V.B.Z.-om i Znanjem, a mnogi čitatelji rekli su nam da je odlično što na imamo velike splitske autore. Koncept je to s kojim svakako namjeravamo nastaviti i u budućnosti”, poručuju organizatorice.

Iako je Interliber tek završio, nastupima Splitskog kantuna još se ne bliži kraj. Pred njima je tradicionalno gostovanje na Sa(n)jam knjige u Istri, koji će se održati u Puli od 27. studenoga do 6. prosinca, a zatim i njihov prvi samostalni festival – Splitski književni advent by Splitski kantun.

„Nakon tri godine postojanja i više od deset festivalskih nastupa u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli, došlo je vrijeme da ljubiteljima knjige u našem gradu pružimo poseban adventski doživljaj. Jako se veselimo prvom izdanju našeg novog festivala i nadamo se da ćemo u srcu grada okupiti velik broj čitatelja”, poručile su osnivačice ove inicijative i samog festivala.

Napomenimo na kraju da se sudjelovanje Splitskog kantuna na sajmovima diljem Hrvatske odvija uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija, Splitsko dalmatinske županije i Grada Splita.