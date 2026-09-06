Close Menu

Slavonci i Dalmatinci udružili snage: Prvo su "načeli" novu šetnicu na Duilovu pa rasturili na kultnom festivalu u Požegi

[VIDEO] Pjesma „Fala Bogu“ požeških Paora i Klape Sveti Florijan iz Žrnovnice osvojila je drugo mjesto prema glasovima publike na jednom od najvećih festivala tamburaške glazbe
paori florijan

Veliki uspjeh za Klapu Sveti Florijan iz Žrnovnice i mladi požeški bend Paori. Njihova zajednička pjesma „Fala Bogu“ osvojila je drugu nagradu publike na Pop tamburaškoj večeri Zlatnih žica Slavonije u Požegi.

Rezultat dobiva dodatnu težinu zna li se da su i Paori i Sveti Florijan prvi put nastupili na ovom velikom festivalu. Publika je najboljima proglasila Gazde s pjesmom „Danas jesi, sutra nisi“, drugo mjesto pripalo je Paorima i Svetom Florijanu, dok je treći bio Kas s pjesmom „Bože, kako hoda“.

Ove godine publika je prvi put glasovala putem QR koda izravno na Trgu sv. Terezije, a rezultati su bili poznati odmah nakon zatvaranja glasovanja.

Matijević: „Više glasova dobile su samo Gazde, za debitante je ovo veliki uspjeh“

Zadovoljstvo nakon festivalske večeri nije skrivao Filip Matijević, glavni vokal, frontmen i voditelj Paora.

– Oduševljen sam nagradom i reakcijom publike. Više glasova dobile su samo Gazde, a s obzirom na to da smo festivalski debitanti, ovo je za nas veliki uspjeh – kazao je Matijević za Dalmaciju Danas.

Suradnja Slavonaca i Žrnovčana, otkriva, nije nastala preko noći.

– Pjesmu smo čuvali nekoliko godina. Kontaktirali smo klapu Sveti Florijan i pitali ih jesu li zainteresirani za suradnju te im poslali demo. Već sutradan stigao je pozitivan odgovor. Ova nagrada nam je pravi vjetar u leđa – kaže Matijević.

Pjesmu je napisao Dominik Blaževac, a još tijekom kolovoza za Dalmaciju Danas Matijević je otkrio kako su od početka znali da žele pjesmu snimiti upravo kao suradnju s klapom.

Od nove šetnice na Duilovu do pozornice u Požegi

Zanimljiva je i splitska priča njihova videospota.

Spot za „Fala Bogu“ snimljen je na novoj šetnici na Duilovu, prije njezina službenog otvorenja, pa su Paori i Sveti Florijan praktički bili među prvima koji su novi prostor iskoristili za jedan javni, odnosno umjetnički događaj.

A veza Paora s Dalmacijom neće stati na ovoj pjesmi. Već 10. listopada ponovno stižu na jug Hrvatske, kada će nastupiti u Bolu na Braču. Ostale nastupe, poručuju, pravodobno će objavljivati na svojim društvenim mrežama.

„Nismo očekivali nagradu“

Veliko zadovoljstvo vlada i među članovima Klape Sveti Florijan.

Nino Treskavica priznaje da nagradu nisu očekivali.

– Nismo očekivali nagradu i zaista smo sretni i zadovoljni. Nakon pobjede na Splitskom festivalu s pjesmom „Kako ću joj reć da varin“, ovo je najveći festival na kojem smo nastupili – kazao je.

Upravo je „Kako ću joj reć da varin“ Svetom Florijanu 2010. godine donijela pobjedu na jubilarnom 50. Splitskom festivalu i učinila ih poznatima široj publici.

Ante Javorčić posebno je istaknuo sjajno slavonsko gostoprimstvo i domaćine u Požegi, dok je najmlađem članu klape Marinu Šabiću ovo bilo posve novo iskustvo.

– U klapi sam tek devet mjeseci i sjajno je u tako kratkom vremenu dobiti priliku iskusiti ovakav festival. Posebno sam zahvalan prijateljima iz sjajnog benda Paori na ovoj suradnji – kazao je Šabić.

klapa sveti florijan paori zlatne zice slavonije
GALERIJA
Kliknite za pregled

Gotovo 20 godina Svetog Florijana

Umjetnička voditeljica Ana Kodrić Ivelić podsjetila je kako se klapa postupno približava velikoj, 20. obljetnici djelovanja.

– Biti voditeljica muške klape je izazovno, a s njima je uvijek veselo. Život nam prolazi u pjesmi i prijateljstvu, a u novoj sezoni očekuje nas puno rada – poručila je.

Luka Bartulić ističe kako osobno najviše preferira a cappella klapski program i njegovanje tradicijske pjesme, ali voli i ovakve povremene „izlete“ u pop skladbe i festivalske nastupe.

Za Josipa Žuvalu, koji je već godinu dana prvi tenor Svetog Florijana, nastup u Požegi bio je prvi nastup s klapom na jednom pop festivalu.

– Iznimno sam zadovoljan atmosferom u klapi, ali i činjenicom da je moj prvi ovakav festivalski nastup prošao tako uspješno – kazao je.

Iako je među mlađima po godinama, Ante Novaković uskoro će obilježiti već deset godina članstva u Svetom Florijanu.

Rade Popadić trenutnu fazu klape opisao je jednom riječju – povratak.

– Sveti Florijan je poput feniksa. Ponovno se dižemo i proživljavamo neku novu mladost – kazao je.

festival paori florijan zlatne zice 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Prva "splitska" klapa na ovom festivalu

Ovogodišnji nastup ima i zanimljivu povijesnu dimenziju.

Prema dostupnoj festivalskoj i diskografskoj arhivi, Klapa Sveti Florijan iz Žrnovnice prva je klapa s područja Grada Splita koja je nastupila u službenom programu Zlatnih žica Slavonije.

Klape su i ranije stizale na požeški festival – među njima Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca te druge – ali u dostupnim arhivama nismo pronašli raniji nastup klape koja dolazi s administrativnog područja Grada Splita.

Tako je suradnja koja je počela jednostavnom razmjenom jednog demo snimka između Požege i Žrnovnice završila mnogo bolje nego što su njezini protagonisti mogli očekivati: drugim mjestom publike na Zlatnim žicama Slavonije.

Tko je ljepotica iz spota? Dalmacija i Slavonija spojile glasove - Klapa Sveti Florijan i Paori snimili vrlo zanimljivu pjesmu

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1