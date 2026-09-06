Slavonci i Dalmatinci udružili snage: Prvo su "načeli" novu šetnicu na Duilovu pa rasturili na kultnom festivalu u Požegi

Veliki uspjeh za Klapu Sveti Florijan iz Žrnovnice i mladi požeški bend Paori. Njihova zajednička pjesma „Fala Bogu“ osvojila je drugu nagradu publike na Pop tamburaškoj večeri Zlatnih žica Slavonije u Požegi.

Rezultat dobiva dodatnu težinu zna li se da su i Paori i Sveti Florijan prvi put nastupili na ovom velikom festivalu. Publika je najboljima proglasila Gazde s pjesmom „Danas jesi, sutra nisi“, drugo mjesto pripalo je Paorima i Svetom Florijanu, dok je treći bio Kas s pjesmom „Bože, kako hoda“.

Ove godine publika je prvi put glasovala putem QR koda izravno na Trgu sv. Terezije, a rezultati su bili poznati odmah nakon zatvaranja glasovanja.



Matijević: „Više glasova dobile su samo Gazde, za debitante je ovo veliki uspjeh“

Zadovoljstvo nakon festivalske večeri nije skrivao Filip Matijević, glavni vokal, frontmen i voditelj Paora.

– Oduševljen sam nagradom i reakcijom publike. Više glasova dobile su samo Gazde, a s obzirom na to da smo festivalski debitanti, ovo je za nas veliki uspjeh – kazao je Matijević za Dalmaciju Danas.

Suradnja Slavonaca i Žrnovčana, otkriva, nije nastala preko noći.

– Pjesmu smo čuvali nekoliko godina. Kontaktirali smo klapu Sveti Florijan i pitali ih jesu li zainteresirani za suradnju te im poslali demo. Već sutradan stigao je pozitivan odgovor. Ova nagrada nam je pravi vjetar u leđa – kaže Matijević.

Pjesmu je napisao Dominik Blaževac, a još tijekom kolovoza za Dalmaciju Danas Matijević je otkrio kako su od početka znali da žele pjesmu snimiti upravo kao suradnju s klapom.

Od nove šetnice na Duilovu do pozornice u Požegi

Zanimljiva je i splitska priča njihova videospota.

Spot za „Fala Bogu“ snimljen je na novoj šetnici na Duilovu, prije njezina službenog otvorenja, pa su Paori i Sveti Florijan praktički bili među prvima koji su novi prostor iskoristili za jedan javni, odnosno umjetnički događaj.

A veza Paora s Dalmacijom neće stati na ovoj pjesmi. Već 10. listopada ponovno stižu na jug Hrvatske, kada će nastupiti u Bolu na Braču. Ostale nastupe, poručuju, pravodobno će objavljivati na svojim društvenim mrežama.

„Nismo očekivali nagradu“

Veliko zadovoljstvo vlada i među članovima Klape Sveti Florijan.

Nino Treskavica priznaje da nagradu nisu očekivali.

– Nismo očekivali nagradu i zaista smo sretni i zadovoljni. Nakon pobjede na Splitskom festivalu s pjesmom „Kako ću joj reć da varin“, ovo je najveći festival na kojem smo nastupili – kazao je.

Upravo je „Kako ću joj reć da varin“ Svetom Florijanu 2010. godine donijela pobjedu na jubilarnom 50. Splitskom festivalu i učinila ih poznatima široj publici.

Ante Javorčić posebno je istaknuo sjajno slavonsko gostoprimstvo i domaćine u Požegi, dok je najmlađem članu klape Marinu Šabiću ovo bilo posve novo iskustvo.

– U klapi sam tek devet mjeseci i sjajno je u tako kratkom vremenu dobiti priliku iskusiti ovakav festival. Posebno sam zahvalan prijateljima iz sjajnog benda Paori na ovoj suradnji – kazao je Šabić.

Gotovo 20 godina Svetog Florijana

Umjetnička voditeljica Ana Kodrić Ivelić podsjetila je kako se klapa postupno približava velikoj, 20. obljetnici djelovanja.

– Biti voditeljica muške klape je izazovno, a s njima je uvijek veselo. Život nam prolazi u pjesmi i prijateljstvu, a u novoj sezoni očekuje nas puno rada – poručila je.

Luka Bartulić ističe kako osobno najviše preferira a cappella klapski program i njegovanje tradicijske pjesme, ali voli i ovakve povremene „izlete“ u pop skladbe i festivalske nastupe.

Za Josipa Žuvalu, koji je već godinu dana prvi tenor Svetog Florijana, nastup u Požegi bio je prvi nastup s klapom na jednom pop festivalu.

– Iznimno sam zadovoljan atmosferom u klapi, ali i činjenicom da je moj prvi ovakav festivalski nastup prošao tako uspješno – kazao je.

Iako je među mlađima po godinama, Ante Novaković uskoro će obilježiti već deset godina članstva u Svetom Florijanu.

Rade Popadić trenutnu fazu klape opisao je jednom riječju – povratak.

– Sveti Florijan je poput feniksa. Ponovno se dižemo i proživljavamo neku novu mladost – kazao je.

Prva "splitska" klapa na ovom festivalu

Ovogodišnji nastup ima i zanimljivu povijesnu dimenziju.

Prema dostupnoj festivalskoj i diskografskoj arhivi, Klapa Sveti Florijan iz Žrnovnice prva je klapa s područja Grada Splita koja je nastupila u službenom programu Zlatnih žica Slavonije.

Klape su i ranije stizale na požeški festival – među njima Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca te druge – ali u dostupnim arhivama nismo pronašli raniji nastup klape koja dolazi s administrativnog područja Grada Splita.

Tako je suradnja koja je počela jednostavnom razmjenom jednog demo snimka između Požege i Žrnovnice završila mnogo bolje nego što su njezini protagonisti mogli očekivati: drugim mjestom publike na Zlatnim žicama Slavonije.