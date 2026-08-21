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Slavonci bacili rukavicu Dalmatincima: "Vi nama na more, sad je red da vi dođete na vodu"

Rukavica je, dakle, bačena
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Dalmatinci su navikli da gosti iz svih krajeva Hrvatske tijekom ljeta stižu na Jadran, no ovoga puta iz Slavonije i Baranje stigao je poziv u suprotnom smjeru. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije pokrenula je novu kampanju namijenjenu upravo ljudima s mora, a poruka je jednostavna – "Mi vama na more, vi nama na vodu."

Kampanja je ovoga tjedna osvanula na billboardima diljem Dalmacije, a glavni motiv teško je ne primijetiti. Na vizualima se igra – picigin. No umjesto mora i splitskih Bačvica, u pozadini je sasvim drukčija vodena priča.

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Picigin bez mora? Slavonci kažu – može!

Iz Osječko-baranjske županije svjesni su da se s Dalmatincima oko mora ne isplati raspravljati. "Ovo nije rasprava o tome je li more voda. Znamo da bi takva rasprava s Dalmatincima bila unaprijed izgubljena", kaže Mislav Matišić, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.

No zato žele pokazati da Slavonija i Baranja imaju svoje vodene adute. Drava i Dunav desetljećima oblikuju tamošnji krajolik i način života, a uz njih su vezani Kopački rit, riječne plaže i sprudovi, rukavci, jezera, vožnje čamcima, kajacima i SUP-ovima.

Tu je i poznata osječka Copacabana, među Osječanima popularno zvana Kopika. "Naš je cilj pokazati koliko različitih doživljaja voda u Slavoniji i Baranji može ponuditi. Od Drave i Dunava, preko kupanja, do termalnih bazena, wellnessa, vrhunske hrane i vina. Želimo pozvati naše prijatelje s mora da nakon ljeta dođu otkriti jednu sasvim drukčiju vrstu odmora", poručuje Matišić.

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Morsko žalo zamijenite riječnim pijeskom

Posezona je, ističu iz Turističke zajednice, idealan trenutak za put prema istoku Hrvatske. Ljetne vrućine polako popuštaju, gužve su manje, a Slavonija i Baranja ulaze u razdoblje babljeg ljeta i rane jeseni.

Može se uz Dravu i Dunav, može se posjetiti Kopački rit, ali i uživati u termalnim vodama. "Može se i u bazen. U Bizovačke toplice, primjerice, gdje termalna voda dolazi s nešto drukčijom pričom od one na koju su Dalmatinci navikli. A može se, što je možda i najvažnije, za bogati stol", kaže Matišić.

A upravo bi bogata slavonsko-baranjska gastronomija mogla biti jedan od najjačih argumenata za putovanje. Fiš-paprikaš, perkelt od soma, šaran u rašljama te pržena i dimljena riječna riba samo su dio ponude. Uz sve to idu vina iz baranjskih, erdutskih, đakovačkih i feričanačkih vinogorja, među kojima posebno mjesto zauzima graševina.

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Slavonci Dalmatincima pripremili i veliki jesenski finale

Za one kojima treba dodatni razlog za putovanje već je označen i termin u kalendaru. Od 2. do 4. listopada u osječkoj Tvrđi održat će se osmo izdanje festivala HeadOnEast, zamišljenog kao veliko finale jesenske turističke priče Osječko-baranjske županije.

Posjetitelje očekuju tri dana gastronomije, vina, piva, rakije, glazbe i zabave, uz koncept uživanja bez žurbe.

A upravo u tome Slavonci i Baranjci vide još jednu poveznicu s Dalmacijom. "Zato je dogovor jednostavan. Vi ste nama već pokazali kako se uživa na moru. Sad je red da vi dođete na vodu", zaključuje Matišić.

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Rukavica je, dakle, bačena. Dalmatinci su godinama pokazivali Slavoncima i Baranjcima kako izgleda ljeto na moru, a sada ih s istoka Hrvatske pozivaju da otkriju kako izgleda odmor uz Dravu, Dunav, termalne izvore, dobru spizu i čašu vina. Mi vama na more, vi nama na vodu.

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