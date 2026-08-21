Slavonci bacili rukavicu Dalmatincima: "Vi nama na more, sad je red da vi dođete na vodu"

Dalmatinci su navikli da gosti iz svih krajeva Hrvatske tijekom ljeta stižu na Jadran, no ovoga puta iz Slavonije i Baranje stigao je poziv u suprotnom smjeru. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije pokrenula je novu kampanju namijenjenu upravo ljudima s mora, a poruka je jednostavna – "Mi vama na more, vi nama na vodu."

Kampanja je ovoga tjedna osvanula na billboardima diljem Dalmacije, a glavni motiv teško je ne primijetiti. Na vizualima se igra – picigin. No umjesto mora i splitskih Bačvica, u pozadini je sasvim drukčija vodena priča.

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Iz Osječko-baranjske županije svjesni su da se s Dalmatincima oko mora ne isplati raspravljati. "Ovo nije rasprava o tome je li more voda. Znamo da bi takva rasprava s Dalmatincima bila unaprijed izgubljena", kaže Mislav Matišić, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.

No zato žele pokazati da Slavonija i Baranja imaju svoje vodene adute. Drava i Dunav desetljećima oblikuju tamošnji krajolik i način života, a uz njih su vezani Kopački rit, riječne plaže i sprudovi, rukavci, jezera, vožnje čamcima, kajacima i SUP-ovima.

Tu je i poznata osječka Copacabana, među Osječanima popularno zvana Kopika. "Naš je cilj pokazati koliko različitih doživljaja voda u Slavoniji i Baranji može ponuditi. Od Drave i Dunava, preko kupanja, do termalnih bazena, wellnessa, vrhunske hrane i vina. Želimo pozvati naše prijatelje s mora da nakon ljeta dođu otkriti jednu sasvim drukčiju vrstu odmora", poručuje Matišić.

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Posezona je, ističu iz Turističke zajednice, idealan trenutak za put prema istoku Hrvatske. Ljetne vrućine polako popuštaju, gužve su manje, a Slavonija i Baranja ulaze u razdoblje babljeg ljeta i rane jeseni.

Može se uz Dravu i Dunav, može se posjetiti Kopački rit, ali i uživati u termalnim vodama. "Može se i u bazen. U Bizovačke toplice, primjerice, gdje termalna voda dolazi s nešto drukčijom pričom od one na koju su Dalmatinci navikli. A može se, što je možda i najvažnije, za bogati stol", kaže Matišić.

A upravo bi bogata slavonsko-baranjska gastronomija mogla biti jedan od najjačih argumenata za putovanje. Fiš-paprikaš, perkelt od soma, šaran u rašljama te pržena i dimljena riječna riba samo su dio ponude. Uz sve to idu vina iz baranjskih, erdutskih, đakovačkih i feričanačkih vinogorja, među kojima posebno mjesto zauzima graševina.

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Za one kojima treba dodatni razlog za putovanje već je označen i termin u kalendaru. Od 2. do 4. listopada u osječkoj Tvrđi održat će se osmo izdanje festivala HeadOnEast, zamišljenog kao veliko finale jesenske turističke priče Osječko-baranjske županije.

Posjetitelje očekuju tri dana gastronomije, vina, piva, rakije, glazbe i zabave, uz koncept uživanja bez žurbe.

A upravo u tome Slavonci i Baranjci vide još jednu poveznicu s Dalmacijom. "Zato je dogovor jednostavan. Vi ste nama već pokazali kako se uživa na moru. Sad je red da vi dođete na vodu", zaključuje Matišić.

Rukavica je, dakle, bačena. Dalmatinci su godinama pokazivali Slavoncima i Baranjcima kako izgleda ljeto na moru, a sada ih s istoka Hrvatske pozivaju da otkriju kako izgleda odmor uz Dravu, Dunav, termalne izvore, dobru spizu i čašu vina. Mi vama na more, vi nama na vodu.