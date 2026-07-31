SLAVNI REDATELJ ISPUNIO VELIKU ŽELJU U SPLITU Magelli posjetio Smojin grob, prizor ga snažno dirnuo

Paolo Magelli jedan od najslavnijih europskih kazališnih redatelja danas je zajedno sa svojom suprugom Fredericom ispunio sebi želju posjetivši grob legendarnog splitskog novinara i književnika Miljenka Smoje nakon čega je bio i u Spomen sobi u Žrnovnici gdje se upisao u knjigu dojmova.

Magelli se trenutno nalazi u Splitu gdje je na 72. Splitskom ljetu izvedena drama Marina Držića Skup koju je osobno režirao, a prikazana je u Meštrovićevim Crikvinama - Kaštilcu.

Kako nam je ispričao jedan od poznatijih fotoreportera, koji je Magelliju bio domaćin posjeta na groblju i u Spomen sobi, Feđa Klarić, taj je rodom talijanski režiser režirao preko 150 predstava u brojnim zemljama.

- Posjet grobu Miljenka Smoje snažno ga je dojmio jer ga jako cijeni kao i njegovu suprugu Lepu s kojima je bio prijatelj. Uhvatio je malo slobodnog vremena između predstava i otišao na groblje. Kada bi god dolazio u Split družio se s njima. Bili su dobri. Zaista lijepo od njega. Inače živi u Njemačkoj i Austriji, a rođen je u Toskani. Iako Talijan smatra ga se i hrvatskim umjetnikom jer ovdje radi desetljećima.

Grobnu ploču na grobu Miljenka Smoje izradio je hrvatski kipar Vasko Lipovac i to u obliku vala. Skulptura je teška 1,5 tonu, napravljena od makedonskog tetovskog sivaca, a prikazuje morski val s jednostavnim natpisom Miljenko Smoje 1923. - 1995. Umjetnik Vasko Lipovac je skulpturu postavio o vlastitom trošku iz dubokog poštovanja prema Smoji. U grobu je uz Smoju pokopana i njegova supruga Lepa.