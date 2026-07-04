Slavni paragvajski vratar uoči utakmice s Francuskom: "Igrat ćemo protiv reprezentacije iz Afrike"

Bivši paragvajski reprezentativni vratar Jose Luis Chilavert izazvao je brojne reakcije kontroverznom objavom uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva između Paragvaja i Francuske.

Dvije reprezentacije sastaju se u subotu u Philadelphiji, a 60-godišnji Chilavert na društvenim je mrežama objavio snimku zaslona komentara koje je pripisao nekadašnjem francuskom napadaču Christopheu Dugarryju.

Prema Chilavertovoj objavi, Dugarry je prognozirao da će Francuska uvjerljivo pobijediti Paragvaj. Bivši vratar potom mu je odgovorio porukom koja je izazvala osude.

„Christophe, u pravu si. Godine 1998. igrali smo protiv Francuza, a sada će Paragvaj igrati protiv reprezentacije iz Afrike“, napisao je Chilavert.

Dugarry je bio član francuske reprezentacije koja je 1998. godine na domaćem terenu osvojila naslov svjetskog prvaka. Francuska se i na tom turniru susrela s Paragvajem u osmini finala te slavila rezultatom 1:0.