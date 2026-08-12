Slavni klub krenuo po Niku Sigura?

Celtic se ponovno vraća po Niku Sigura. Škotski Daily Record piše kako je Hajdukov veznjak visoko na popisu želja kluba iz Glasgowa, koji traži nova rješenja u sredini terena. Izvršni direktor Celtica Michael Nicholson trebao bi u idućim danima pojačati interes i otvoriti razgovore sa splitskim klubom.

Sigur je Celticu posebno zanimljiv zbog svoje polivalentnosti. Primarno može igrati kao defenzivni vezni, odnosno "šestica", ali bez problema pokriva i poziciju "osmice", kao i desnog beka. Upravo mogućnost korištenja na nekoliko pozicija jedna je od njegovih najvećih vrijednosti u očima škotskog prvaka.

Celtic ne odustaje, sada se očekuju konkretni razgovori

Interes škotskog velikana nije nov. Celtic je Sigura ozbiljno pratio još tijekom zimskog prijelaznog roka, kada se u jednom trenutku čak pisalo da je posao blizu realizacije. Transfer se na kraju nije dogodio, no interes očito nije nestao. Sada bi priča mogla ponovno postati aktualna. Prema škotskim informacijama, Hajduk za otvaranje ozbiljnih pregovora očekuje značajnu višemilijunsku ponudu. Celtic je spreman napraviti novi korak, a Nicholson bi trebao biti čovjek koji će s Poljudom pokušati pronaći zajednički jezik. Jedan od razloga zbog kojih Celtic traži dodatno pojačanje u veznom redu je neizvjesnost oko budućnosti nekih od sadašnjih igrača, pa je Sigur označen kao nogometaš koji bi svojim karakteristikama mogao ponuditi dodatnu širinu momčadi.

Daily Record navodi kako interes postoji i sa Sigurove strane. Hajdukov nogometaš navodno bi bio otvoren prema mogućnosti odlaska u Glasgow, gdje bi ga dočekao i njegov suigrač iz kanadske reprezentacije Alistair Johnston. Sigur je u međuvremenu dodatno podigao svoj međunarodni status nastupima za Kanadu. Na Svjetskom prvenstvu dobio je ozbiljnu minutažu, a posebno se istaknuo u osmini finala protiv Maroka. Kanadski izbornik Jesse Marsch nakon tog nastupa posebno je pohvalio Hajdukovog igrača. Sigur je do sada skupio 22 nastupa za seniorsku reprezentaciju Kanade.

Za Hajduka bi mogao biti jedan od najvećih poslova ljeta

Za Sigura se nakon dobrih nastupa ponovno zainteresirao i Wolverhampton, koji ga je pratio i ranije. Konkurencija Celticu tako bi mogla stići i iz jačih europskih liga, što Hajduku svakako ide u prilog kada je riječ o potencijalnoj cijeni transfera. Sigur je rođen u kanadskom Burnabyju, a u Hajduk je stigao 2022. godine preko slovenskog Radomlja. Vrlo brzo probio se iz juniorske u prvu momčad i postao važan član splitskog sastava. S Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028. godine.