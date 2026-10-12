Slavni glumac nekoliko dana uživao u Makarskoj. Glumio je u Jamesu Bondu i Indiani Jonesu

Slavni danski glumac Mads Mikkelsen proteklih dana boravi u Makarskoj, što je vijest koji bi prošla sasvim nezapaženo da se njegovim dolaskom i zajedničkom fotografijom nisu pohvalili u restoranu Fonte 75, gdje je glumac uživao u večerama proteklih nekoliko dana.

Kako smo doznaje Makarska Danas, 60-godišnji glumac u Makarskoj je bio nekoliko dana u privatnom aranžmanu, na odmoru, a odlazi danas.

– Hvala vam Mads što ste ovih dana bili naš gost. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti vas u Fonte 75 i biti dio vaših trenutaka u Makarskoj- napisali su uz fotografiju.

Rođen je 22. studenoga 1965. u Kopenhagenu, a svjetsku slavu stekao je ulogom negativca Le Chiffrea u filmu Casino Royale (2006.), iz serijala o Jamesu Bondu.

Posebno je poznat po ulozi Hannibala Lectera u seriji Hannibal, kao i nastupima u filmovima Lov (The Hunt), Još jedna runda (Another Round), Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story i Indiana Jones i artefakt sudbine.

Za ulogu u filmu Lov osvojio je nagradu za najboljeg glumca na Filmskom festivalu u Cannesu 2012. godine. Smatra se jednim od najcjenjenijih danskih glumaca svoje generacije.