Slavni Francuz izletio s relija pa završio na ručku: Prizor iz Hrvatske oduševio svijet

Subotnji dan na WRC Croatia Rallyju donio je neobičan prizor koji je brzo postao hit na društvenim mrežama – vozač koji je izletio sa staze završio je za stolom kod domaćina.

Francuz Adrien Fourmaux nakon izlijetanja morao je odustati, no umjesto razočaranja dočekala ga je – domaća kuhinja. Mještani su ga pozvali na ručak, a fotografija iz dvorišta ubrzo je obišla svijet.

Objava koja se proširila društvenim mrežama najbolje je opisala situaciju:

"Dobro su zbrinuti. Izletjeli ste sa staze? Lokalna obitelj mogla bi vas pozvati na ručak! Hrvatsko gostoprimstvo u najboljem izdanju.“

Zanimljivo, Fourmauxu ovo nije prvi takav susret s hrvatskim domaćinima – slična scena dogodila se i prije četiri godine.

Dok je njegov dan završio za stolom, na stazi se vodila borba za vrh. Thierry Neuville preuzeo je vodstvo nakon problema dotadašnjeg lidera Samija Pajarija, koji je probušio gumu i pao u poretku. Takamoto Katsuta iskoristio je situaciju i probio se na drugo mjesto.

Uoči završnog dana Neuville ima veliku prednost, ali ostatak poretka i dalje je otvoren.