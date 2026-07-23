Slavni brazilski nogometaš ljetuje u Dalmaciji, posjetio poznati restoran

Dubrovnik i ove sezone privlači brojne poznate osobe iz svijeta sporta, a među njima je ovih dana i proslavljeni brazilski nogometaš Fernandinho. Njegov boravak na krajnjem jugu Hrvatske vjerojatno bi prošao ispod radara da fotografiju s bivšim reprezentativcem Brazila nije objavio jedan dubrovački restoran.

Iz restorana Butcher's Grill na društvenim su mrežama podijelili fotografiju nasmijanog Fernandinha u opuštenom izdanju te otkrili da im je bio gost.

– Još jedan lijep trenutak iz Butcher's Grilla. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti svjetski poznatog Fernandinha, gdje su ga dočekali naši Rado i Vlaho. Vrata su uvijek otvorena za još jedno druženje – poručili su iz restorana.

Fernandinho je tijekom bogate karijere ostavio dubok trag u europskom nogometu, a najveći uspjeh ostvario je u dresu Manchester Cityja, s kojim je osvojio brojne trofeje, uključujući više naslova prvaka Engleske. Bio je i dugogodišnji član brazilske reprezentacije te jedan od ključnih igrača svoje generacije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Butcher's Grill (@steakhouse_butchersgrill)