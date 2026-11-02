Slavlje kod Maje Šuput i Tedeschija mlađeg! Pjevačica otkrila detalje posebnog dana

Maja Šuput emotivnom je objavom na Instagramu čestitala rođendan Emilu Tedeschiju mlađem, a njezine riječi o njihovu prvom zajedničkom putovanju posebno su privukle pozornost. Uz objavu iz Grčke prisjetila se njihova prvog zajedničkog putovanja i otkrila koliko joj je taj trenutak promijenio život.

- Da me nisi nagovorio na ovo naše prvo (grčko) putovanje, tko zna kako bi nam trenutno život izgledao... Ovako si mi okrenuo svijet i pokazao kako je samo nebo granica kad ti je do nekoga stalo - napisala je Maja.

Otkrila što mu je poželjela za rođendan

U nastavku objave nije skrivala koliko cijeni njegovu pažljivost i brižnost.

- Želim ti najsretniji rođendan, ostani ovako uporan i svoj, beskrajno pažljiv i brižan - poručila mu je.

Ipak, jedna rođendanska želja posebno se izdvojila. Maja je otkrila da mu je najvažnije želje već šapnula na uho, ali je jednu, uz dozu humora, odlučila podijeliti i s javnošću.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

- Sve najvažnije želje sam ti rekla na uho, a ona koja nam je svima oko tebe bitna je da se prestaneš bojati aviona - našalila se pjevačica.

Objavu je zaključila riječima 'Happy B day', uz emotikone srca, poljubaca i rođendanske torte.