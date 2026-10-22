Slavlje Bijelih u Švicarskoj, Dalisson zabio za pobjedu, ali i pogodio gredu

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Thuna na "Visana stadionu" u švicarskom Thunu.

Sudačka postava za ovu utakmicu bila je iz Engleske. Glavni je sudac bio Jarred Gillett, pomagali su mu Neil Davies i Nick Greenhalgh, a četvrti je sudac bio Farai Hallam. VAR je sudac bio Peter Bankes, a asistent VAR suca James Bell.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste uživo pratiti na Dalmaciji Danas

90'+5 - Kraj susreta, Hajduk je upisao novu pobjedu u Konferencijskoj ligi!

90'+2 - Dalisson je pogodio gredu s 35 metara.

90' - Igrat će se četiri minute sudačke nadokande.

85' - Bamert je gotovo skinuo Livaji dres, a Bijeli su iznudili slobodni udarac nakon kojeg je Livaja glavom pucao pored dalje stative.

84' - Bambu i Fayada zamijenili su Martìn i Van Hoorenbeeck.

78' - Šegu i Del Morala zamijenili su Livaja i Dendoncker.

75' - Labeau je poslao zicer na drugu stativu, a Christoffersson je promašio prazan gol.

74' - Hrgović je ubacio dvaput, no nijednom nije bilo suigrača koji bi pospremili loptu u mrežu.

73' - Požutio je Reichmuth nakon prekršaja.

69' - Zoukit je zamijenio Maiera, a Christoffersson Dursuna. Mijenjao je potom i Hajduk, Melnjak je ušao umjesto Šotičeka.

68' - Odgovornost je preuzeo Šego čiji je udarac obranio vratar Thuna.

67' - Bamba je iznudio kazneni udarac nakon što je pao.

65' - Požutio je Marešić, a nakon slobodnog udarca, Del Moral je izbio loptu u korner.

58' - Reichmuth je pucao nakon primanja prsima, otišlo je pored gola.

57' - Požutio je Roth nakon povlačenja Dalissona.

54' - Fehr je pucao s ruba kaznenog prostora, prohujalo je pored vratnice.

53' - Šutirao je Fehr, otišlo je pored vratnice.

47' - Požutio je Del Moral.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45'+3 - Kraj prvog poluvremena.

45'+2 - Fayad je pao u Hajdukovu šesnaestercu, sviran je prekršaj u napadu.

45' - Igrat će se dvije minute sudačke nadokande.

44' - Blokirao je Hrgović pokušaj domaćina.

40' - Ubacio je Šotiček, Bamba je propustio loptu, no Dalisson nije stigao natrčati.

37' - Bamba je izveo korner, ali pogodio je bližu vratnicu.

36' - Zaprijetili su domaćini, Silić je ukrotio loptu.

33' - Šutirao je Šotiček s 30-ak metara, domaći se vratar opružio i odbio u korner nakon kojeg je Hrgović pucao visoko preko gola.

30' - Pucao je Mambwa, no izvan okvira gola.

24' - Šutirao je Dursun, otišlo je poread vratnice.

21' - Domaćini su izveli slobodni udarac, ali nisu konkretnije zaprijetili Silićevim vratima.

17' - Poveo je Hajduk: Dalisson je prvi put pucao, završilo je u bloku, a potom je nastavio nakon odbijanca i poslao je loptu u mrežu za 0:1.

12' - Pao je Hrgović u kaznenom prostoru nakon primanja lopte, nije svirano ništa.

10' - Ubacio je Šotiček, nisko, ali Šego nije uspio doći di te lopte.

8' - Bamert je nagazio Šegu po zglobu, a Hajdukov je napadač nastavio s igrom.

3' - Pucao je Šego, obranio je Steffen.

2' - Pao je Bamba nakon sraza s Mambwaom, ukazivala mu se liječnička pomoć, a potom se pridigao i nastavio s igrom.

1' - Krenula je utakmica.

THUN: Steffen - Fehr, Bürki, Bamert, Mambwa - Reichmuth, Roth, Käit, Maier - Labeau, Dursun Klupa: Walti, Spycher, Bürgy, Zoukit, Strannegård, Braschi, Derbaci, Christoffersson, Dähler, Ilic, Passavant, Lengen HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Raçi, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Martìn