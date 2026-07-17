Slavko Vinčić će suditi finale Svjetskog. Rasplakao se kad je čuo vijest

Slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić sudit će veliko finale Svjetskog prvenstva 2026. između Argentine i Španjolske, koje se igra u nedjelju. Time će 46-godišnji Mariborčanin postati prvi Slovenac u povijesti kojem je povjereno suđenje završne utakmice najvećeg nogometnog natjecanja.

Vijest o imenovanju priopćio mu je predsjednik FIFA-inog sudačkog odbora i šef za suđenje Pierluigi Collina, a Vinčić priznaje da ga je odluka potpuno zatekla.

Prvo šok, zatim sreća. Tresao sam se. Nevjerojatna je čast suditi finale Svjetskog prvenstva. To je san svakog suca od trenutka kada počne suditi. Jako sam ponosan na sebe i svoju ekipu - rekao je Vinčić.

Bit će tek 23. sudac u povijesti kojem je pripala čast voditi finale Svjetskog prvenstva.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁 Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Teško je opisati riječima što ovo znači. Ponosan sam što predstavljam Sloveniju na najvećem sportskom događaju na svijetu. Dat ćemo sve od sebe - poručio je.

Vinčić iza sebe već ima impresivnu međunarodnu karijeru. Sudio je na Europskom prvenstvu 2020., vodio finale Europske lige 2022. između Eintrachta i Rangersa, a dvije godine kasnije i finale Lige prvaka između Borussije Dortmund i Real Madrida. Dijelio je pravdu i na Euru 2024., uključujući polufinalni susret Francuske i Španjolske, te na prošlogodišnjem Svjetskom klupskom prvenstvu.

Ovo mu je drugo Svjetsko prvenstvo. Na turniru u Kataru 2022. sudio je dvije utakmice, dok je na aktualnom prvenstvu vodio dvoboje Brazil – Maroko i Jordan – Alžir u skupini te susret osmine finala između Meksika i Ekvadora.

Posebno je istaknuo važnost svojih pomoćnika Tomaža Klančnika i Andraža Kovačiča.

Suđenje je timski posao. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Zajedno smo tijekom cijele karijere i zahvalan sam što ih imam uz sebe. Dobri smo prijatelji i odlična ekipa - rekao je Vinčić.

Četvrti sudac finala bit će Jordanac Adham Makhadmeh, dok će rezervni pomoćni sudac biti njegov sunarodnjak Mohammad Al-Kalaf.