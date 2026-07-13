Slaven Bilić: Volio bih da Modrić ostane u reprezentaciji

Slaven Bilić (57) ponovo je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Bilića je podržala Stručna komisija HNS-a, a njegovo je imenovanje potvrdio i Izvršni odbor HNS-a, na sjednici koja je krenula u 13 sati. Bilić će naslijediti Zlatka Dalića (59), koji se povukao nakon devet godina na čelu reprezentacije. Novi izbornik održao je konferenciju za medije nakon službenog imenovanja.

Prvo pitanje na presici ticalo se Bilićeva mišljenja o tome što je s Lukom Modrićem. "Moj prvi korak je oformiti stožer. Drugi korak je popričati s igračima, prije svih s Lukom Modrićem. Odluka je njegova želi li nastaviti igrati. Koliko on znači nogometu, toliko znači i reprezentaciji.

Puno više je za Hrvatsku od najboljeg igrača. Modrića pitaju odlazi li još od 2018. Ne znam zašto. Volio bih da nastavi igrati za reprezentaciju", odgovorio je novi hrvatski izbornik.

Podsjetimo, Modrić je već nekoliko puta dao naslutiti da bi mogao otići iz reprezentacije, ali za to zasad nema nijedne službene potvrde. Ima 41 godinu, a u medijima su se nedavno pojavile špekulacije kako će ostati u momčadi dok ne završi idući ciklus Lige nacija. Turnir počinje u rujnu, a Hrvatska je u skupini s Engleskom, Španjolskom i Češkom, piše Index.