Slaven Bilić u stožer vatrenih doveo svoga nećaka. Evo tko je on

A u stožeru i Bilićev nećak. Ive Bilić je tijekom igračke karijere nastupao za Junak iz Sinja, Dubravu, Hrvatski dragovoljac i Prepere u Češkoj. Već izvjesno vrijeme surađuje sa Slavenom Bilićem kao analitičar.

Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis kandidata za početak Lige nacija.

Vatrene koncem rujna i početkom listopada očekuju četiri utakmice - protiv Češke (26. rujna u Pragu), Španjolske (29. rujna u Sevilli), Engleske (3. listopada u Rijeci) i ponovno Španjolske (6. listopada u Splitu).

Bilić je u srpnju naslijedio Zlatka Dalića, a utakmicom protiv Češke počinje njegov drugi mandat na hrvatskoj klupi. Reprezentaciju je vodio od 2006. do 2012. godine.

A novi izbornik predstavio je i stručni stožer. Najpoznatije ime među Bilićevim pomoćnicima je Nikola Jurčević, njegov dugogodišnji suradnik i bivši vatrebi. Jurčević je uz Bilića bio tijekom prvog mandata u hrvatskoj reprezentaciji od 2006. do 2012., a potom ga je slijedio u Lokomotivu iz Moskve, Beşiktaşu i West Hamu.

A u stožeru i Bilićev nećak. Ive Bilić je tijekom igračke karijere nastupao za Junak iz Sinja, Dubravu, Hrvatski dragovoljac i Prepere u Češkoj. Već izvjesno vrijeme surađuje sa Slavenom Bilićem kao analitičar, prenosi Večernji list.