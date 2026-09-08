Slaven Bilić otvoreno o Livaji: "Ja sam njegov fani, ali u reprezentaciji moraš i izvan terena biti..."

U drugom dijelu intervjua Slavena Bilića za RTL Danas, izbornik nogometne reprezentacije razgovarao je s Markom Vargekom o ulogama koje je namijenio Jošku Gvardiolu i Ivanu Perišiću, krilnim pozicijama, te koliko bodova očekuje u utakmicama Lige nacija. Dotaknuo se i statusa Marka Livaje.

Više igrača iz HNL-a je na popisu, je li to zaokret?

"Ne. Možda je Zlatko nespretno nešto rekao, ali svi ovi igrači, osim par iz dijaspore su iz HNL-a. Sjetite se nekada Ćorluke, Eduarda ili Modrića koji su igrali utakmicu protiv Slaven Belupa, a onda protiv Engleske, ali su bili okruženi iskustvom braće Kovač, Šimića, Šimunića itd. Nekim igračima je potrebno otići. Pogledajte kako se razvio Baturina. Ali svi su ti igrači iz HNL-a.

Vušković - Gvardiol kao stoperski par?

"Vidim ih kao stopere, ali ne nužno kao par. Na SP smo imali šest stopera. Uvijek nam treba stopera. Ćaleta-Car sada nije na spisku je nije na radnoj temperaturi. Vušković je stoper, Gvardiol pokriva više pozicija. Ja ga vidim kao stopera".

Perišić na krilu ili beku?

"Vidim ga ne lijevoj strani, iako u PSV-u igra desno. On je monstrum, i fizički i psihički. Vidim ga na lijevoj strani, i kao beka. Na krilu mu fali dolazaka na drugu stativu. Vidim ga na lijevoj strani i kao krilo i kao beka".

Problemi s krilima?

"Često se poteže ta dubina i brzina. Dubina je u današnjem nogometu kratka dubina od deset metara. Više je stvar želje i tajminga nego brzine".

Livaja?

"Ja sam Markov fan. Volim te igrače. Neću reći politički ovo, ali svatko tko igra nogomet i voli hrvatsku reprezentaciju i ponaša se u skladu s tim (op.a. - ima šansu biti pozvan u reprezentaciju). Teren je mjerilo, ali u hrvatskoj reprezentaciji trebaš biti i van terena, što on (op. a. Marko Livaja) je. On mora potvrditi status i minutažu u Hajduku prvo, kao i ostali igrači".

'U reprezentaciji igraju najbolji'

Stožer s puno ljudi?

"Nije veći nego je bio. Dosta je ljudi otišlo. Neki su otišli sa Zlatkom, došle su zamjene. Analitičara treba sve više i više. Treba nam još jedan, takvo je vrijeme, sve se analizira. Ovo su moji ljudi, to je standardni broj".

Gianni Vio, stručnjak za prekide?

"On je izvanredan. On je prilika koja izgleda fenomenalno na papiru. Pokušao sam doći do trenera za prekide, iskoristio sam veze i poznanstva".

Težak početak sa Španjolskom i Engleskom?

"To je i kazna i prilika. Liga nacija je važna, ali glavni cilj je Euro za 2 godine i doveden sam zbog velikog rezultata tamo. Ne bi bilo loše igrati s Gibraltarom da se skupi samopouzdanja, ali ovo su velike utakmice, svjetski protivnici. Malo je puno što igramo tri utakmice u osam dana, dva puta Španjolska i jednom Engleska. Malo je puno, ali puno je i njima".

Kvalifikacije tek u ožujku ili lipnju. Razmišljate li o smjeni generacije?

"Nije ovo klub, ona će doći bez silovanja. U reprezentaciji igraju najbolji, bez obzira na godine".

Što će biti novo?

"Volio bih da bude jako slična reprezentacija kao kod Dalića. Za mene ne postoji stabilnija reprezentacija od nas, pogotovo kad se gubi. Moj cilj je da popravimo tranziciji, okomitost, ali mi moramo imati loptu".