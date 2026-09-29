Slaven Bilić izgubio živce uz aut-liniju: "Idiote jedan"

U završnici susreta drugog kola Lige nacija između Španjolske i Hrvatske nije nedostajalo tenzija, a posebno je burno reagirao hrvatski izbornik Slaven Bilić.

Španjolska je u posljednjih 15 minuta utakmice ušla s prednošću od 3:1, no Hrvatska nije odustajala te je i dalje pokušavala doći do pogotka kojim bi se potpuno vratila u susret.

Bilić burno reagirao

Jedna situacija u 75. minuti posebno je razljutila hrvatskog izbornika. Nakon akcije uz aut-liniju, Bilić je smatrao da je lopta napustila teren, no igra nije zaustavljena.

Splićanin je tada potpuno izgubio živce i burno reagirao prema četvrtom sucu. "Idiote jedan, ovoliko je vani, što me gledaš", poručio mu je Bilić, pritom gestikulirajući koliko je, prema njegovu mišljenju, lopta bila izvan terena.

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Podsjetimo, Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske u Sevilli u sklopu 2. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a slavila je Španjolska rezultatom 4:1 odnosno golovima Yamala iz 2. i 63. minute, Pubilla iz 31. te Williamsa iz 89. minute.

Za Hrvatsku je jedini pogodak zabio Beljo u 28. minuti. Aktualni svjetski i europski prvaci ovogodišnju su Ligu nacija otvorili pobjedom protiv Engleske rezultatom 3:2, dok je Hrvatska slavila protiv Češke u gostima rezultatom 1:2.