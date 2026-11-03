SLATKI VIKEND U DUGOPOLJU: Stiže 16. Međunarodni pčelarski sajam Dalmatina, posjetitelje očekuju degustacije meda, predavanja i bogat program

Općina Dugopolje i ove je godine domaćin tradicionalnog Međunarodnog pčelarskog sajma Dalmatina, koji će se održati na zapadnom dijelu Sportskog centra Hrvatski vitezovi. Tijekom dva sajamska dana posjetitelji će imati priliku upoznati se s bogatom ponudom prirodnih pčelinjih proizvoda, kušati različite vrste meda te razgovarati s proizvođačima i stručnjacima iz svijeta pčelarstva. Sajam se održava u organizaciji Saveza pčelarskih udruga Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Općine Dugopolje i Općine Dugopolje.

Dalmatinski medni doručak i svečano otvaranje

Program započinje u subotu, 7. studenog, u 8:30 sati tradicionalnim Dalmatinskim mednim doručkom, koji Savez pčelarskih udruga Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju u suradnji s Osnovnom školom Dugopolje i Područnom školom Kotlenice.

Učenici prvih razreda tako će imati priliku uživati u doručku pripremljenom od lokalnih namirnica, uz poseban naglasak na važnost meda i drugih pčelinjih proizvoda u prehrani. Svečano otvaranje 16. Međunarodnog pčelarskog sajma Dalmatina predviđeno je za 9:30 sati, nakon čega slijedi niz stručnih predavanja namijenjenih pčelarima, ali i svim zainteresiranim posjetiteljima.

Bogat stručni program uz domaće i međunarodne predavače

Ovogodišnje izdanje sajma donosi raznovrstan edukativni program u kojem će sudjelovati domaći i inozemni stručnjaci. Predavanja će se održavati u edukacijskoj dvorani Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija, na adresi Matice hrvatske 11, u sklopu Sportskog centra Hrvatski vitezovi. U 10 sati Ivan Mravak, predsjednik Jadranskog pčelarskog saveza, govorit će o novostima vezanima uz rad i djelovanje tog saveza.

Od 10:30 sati na programu su teme praktičnih metoda uzgoja matica pčela, uzgojne dokumentacije, rodovnika, vođenja uzgojnih linija i strategija selekcije. Posebna pozornost bit će posvećena postizanju otpornosti pčela na varou, o čemu će govoriti prof. Peter Fredyl, uzgajivač matica iz Austrije i predsjednik udruge uzgajivača matica Bakfast. U 12:30 sati dr. sc. Olivera Crmarić održat će predavanje o morfologiji peludi i njezinoj važnosti za pčelinju zajednicu.

Nakon toga, u 13:30 sati, Ivan Curiš, pčelar praktičar, predstavit će temu pčelinjeg otrova i suvremenih metoda njegova prikupljanja. Poslijepodnevni program nastavlja se u 15 sati predavanjem Saše Burića o apiturizmu kao dodatnoj mogućnosti razvoja pčelarske djelatnosti, dok će u 16 sati Monika Burić govoriti o preradi meda kao dodatnoj djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.

Jedan od važnijih dijelova subotnjeg programa bit će ocjenjivanje pristiglih uzoraka meda. U 17 sati izv. prof. dr. sc. Dragan Bubalo predstavit će osvrt na provedeno ocjenjivanje, a u 17:15 sati uslijedit će svečana objava rezultata i dodjela diploma za ocijenjene uzorke meda. Bit će to prilika da se istaknu kvaliteta i trud pčelara koji svojim radom pridonose očuvanju pčelarske tradicije i proizvodnji domaćeg meda.

Nedjelja rezervirana za degustacije i druženje

Sajamski program nastavlja se u nedjelju, 8. studenog, kada će posjetitelji moći obilaziti izložbene štandove, degustirati med i ostale pčelinje proizvode te razmjenjivati iskustva s proizvođačima. Uz prezentaciju pčelarske opreme i različitih proizvoda, sajam pruža priliku za upoznavanje s važnosti pčela za očuvanje prirode, poljoprivredu i proizvodnju hrane. Ulaz na sva događanja je besplatan, a organizatori pozivaju građane da tijekom vikenda posjete Dugopolje, upoznaju bogatstvo pčelarskih proizvoda i uživaju u prirodnim okusima i mirisima koje donosi 16. Međunarodni pčelarski sajam Dalmatina.