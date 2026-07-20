Slabovidna Splićanka (18) postala državna prvakinja iz francuskog. Govorili su joj da je to "čudo neviđeno"

Splićanka Sara Grgić (18), koja je slabovidna od rođenja, svojim je trudom, upornošću i ljubavlju prema učenju ostvarila izniman uspjeh osvojivši naslov državne prvakinje iz francuskog jezika. Francuski je počela učiti još u četvrtom razredu osnovne škole, a nakon završene srednje Turističko-ugostiteljske škole odlučila je nastaviti obrazovanje na studiju socijalnog rada, želeći jednoga dana pomagati ljudima.

Kako je izgledao njezin put do državnog zlata, tko joj je bio najveća podrška, što ju je motiviralo da ne odustane te zašto upravo socijalni rad vidi kao svoj životni poziv, Sara je ispričala u razgovoru za naš portal.

„Francuski sam počela učiti u četvrtom razredu osnovne škole. Godinama sam učila, vježbala i trudila se. Puno mi je pomogla jedna gospođa iz udruge koja je završila francuski jezik. Bez njezine pomoći sve bi bilo puno teže“, prisjeća se Sara.

Ljubav prema francuskom nije nestala završetkom osnovne škole. Naprotiv, nastavila je rasti.

„Kad sam došla u srednju školu, odlučila sam da želim nastaviti učiti francuski. U početku nije bilo lako. Mislila sam da će biti puno teže, ali s vremenom, uz učenje i trud, sve je postalo lakše“, otkriva nam.

Iza naslova državne prvakinje u francuskom jeziku kriju se godine rada. Nema posebne formule ni tajne metode, kaže Sara. Najvažniji su bili upornost i svakodnevni rad.

„Nemam neku posebnu metodu učenja. Imam dobro pamćenje. Kad nešto više puta čujem ili ponovim, jednostavno mi ostane u glavi. Često mislim da ću nešto zaboraviti, ali kada to dovoljno puta prođem, znanje se jednostavno upije. Bilo je trenutaka kada sam htjela odustati, ali uvijek sam nastavila dalje. Znala sam da se trud isplati“, kazuje nam.

Upravo je taj trud na kraju nagrađen najvećim priznanjem koje jedan srednjoškolac može ostvariti na državnom natjecanju iz stranog jezika.

Članica Županijske udruge slijepih Split

Sara ističe kako na tom putu nikada nije bila sama. Veliku podršku pružila joj je obitelj, ali i ljudi iz Županijske udruge slijepih Split, čija je članica još od najranijeg djetinjstva.

„Odmalena sam u udruzi. Tamo su mi puno pomogli. Posebno gospođa koja mi je pomagala učiti francuski. Njezina pomoć mi je jako puno značila“, govori naša sugovornica.

Veliku ulogu imala je i profesorica francuskog jezika koja ju je pripremala za natjecanje.

„Profesorica je stvarno puno radila sa mnom. Imali smo dodatnu nastavu u školi, a bila je uz mene i izvan nastave. Slala mi je materijale preko WhatsAppa, dokumente, sve što mi je trebalo za pripreme. Baš me kvalitetno pripremila, a imala sam i veliku podršku prijatelja. To mi je puno značilo“, navodi Sara.

Novi životni korak

Nakon završene srednje škole Sara ne planira stati. Upisala je studij socijalnog rada, zanimanje koje ju je privuklo još tijekom školovanja.

„Voljela bih se baviti socijalnim radom. To me jako zanima. Već godinama osjećam da želim pomagati ljudima i zato sam odabrala taj studij“, kaže Sara.

Zanimalo nas je hoće li uz fakultetske obveze nastaviti učiti francuski?

„Sad se prvo moram posvetiti fakultetu, ali voljela bih nastaviti učiti francuski. Pokušat ću sve uskladiti“, priznaje nam. A s obzirom na dosadašnje rezultate, malo tko sumnja da će u tome uspjeti.

Županijska udruga slijepih: 'Sara je inspiracija svima nama'

Na Sarin uspjeh posebno su ponosni u Županijskoj udruzi slijepih Split, gdje je odrasla i u kojoj je članica od najranije dobi.

„Sara je u našoj udruzi odmalena. Danas je punoljetna mlada žena koja s velikom predanošću, upornošću i ljubavlju prema znanju ostvaruje iznimne rezultate“, poručuju iz udruge.

Ističu kako osvojiti naslov državne prvakinje iz francuskog jezika predstavlja izniman uspjeh jer je riječ o jeziku koji zahtijeva dugotrajan rad, disciplinu i veliku jezičnu osjetljivost.

„Sara je svojim uspjehom pokazala koliko se mogu postići veliki rezultati kada se talent, trud i ustrajnost spoje s vjerom u sebe. Posebno nas veseli što je njezin put započeo još u djetinjstvu, a danas se razvija u snažnu i uspješnu mladu osobu. Neizmjerno smo ponosni na našu Saru, na sve ono što je bila, što jest i što će tek postati. Njezin uspjeh radost je za cijelu našu udrugu i snažna motivacija svima nama“, ponosno su istaknuli iz udruge.

No, jednako su ponosni i njezini roditelji, profesori te prijatelji koji su od početka vjerovali u njezin trud i mogućnosti.

„Kad sam osvojila naslov državne prvakinje, svi su bili presretni. Roditelji su bili jako ponosni, a prijatelji su mi govorili da je to 'čudo neviđeno'. Njihova podrška i iskrene reakcije bile su mi velika motivacija i potvrda da se sav trud isplatio“, zaključuje Sara Grgić na kraju našeg razgovora.