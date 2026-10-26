Škverski dragovoljci krenuli na put 'Zabranjenih sjećanja': Posjetili mjesta koja čuvaju bolne tajne hrvatske povijesti

Nakon obilježavanja 36. obljetnice osnutka Škverskog bataljuna, osnovanog 16. listopada 1990. godine, pripadnici Udruge veterana Domovinskog rata „Brodosplit“ (UVDR „Brodosplit“), zajedno s članovima svojih obitelji, tradicionalno su krenuli na hodočašće kroz Zagorje i druga mjesta povijesnog sjećanja. Domoljublje se njeguje i za njega nema odmora, a ovogodišnje hodočašće nazvali su „Zabranjena sjećanja“.
Odavanje počasti žrtvama u Maclju
Prva postaja njihova putovanja bio je Donji Macelj, odnosno spomen-crkva Muke Isusove, ispred koje se nalazi grobnica s posmrtnim ostacima 21 svećenika i bogoslova koje su u noći s 4. na 5. lipnja 1945. godine ubili pripadnici partizanskih postrojbi.
Iza svetišta prostiru se guste šume u kojima se, prema navodima organizatora, nalazi oko 130 neistraženih jama i grobišta za koje se vjeruje da skrivaju posmrtne ostatke žrtava iz 1945. godine.
Hodočasnici su se pomolili i za 1162 žrtve čiji su posmrtni ostaci 1992. godine ekshumirani iz 23 jame te naknadno ponovno pokopani. Molitvom su se prisjetili i 500 žrtava čiji su posmrtni ostaci, preuzeti od slovenskih vlasti, pokopani 22. kolovoza ove godine.
Cvijeće i svijeće položili su Anđelko Marinović i Anđelka Čalo.
U Đurmancu odali počast Željku Paviću – Kalcu
Druga postaja bilo je tradicionalno zaustavljanje u Đurmancu, gdje su polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odali počast prvom poginulom hrvatskom branitelju iz Zagorja, Željku Paviću – Kalcu.
Kao pripadnik „Tigrova“, Pavić je poginuo 22. srpnja 1991. godine u Erdutu, samo osam dana nakon što je navršio 24 godine.
Cvijeće i svijeće položili su Boris Klapirić – Boća i Danijela Jerončić.
Prisjećanje na žrtve Bleiburga i Križnog puta
Nastavak hodočašća odveo je sudionike u Bleiburg, gdje su se prisjetili jednog od najtežih poglavlja hrvatske povijesti, o kojem se desetljećima nije moglo slobodno govoriti.
Osamdeset i jednu godinu nakon događaja iz svibnja 1945., hodočasnici su odali počast žrtvama poratnih likvidacija i Križnog puta. Nakon završetka Drugoga svjetskog rata, u svibnju 1945. godine, uslijedila su zarobljavanja, prisilni marševi i masovna ubojstva vojnika i civila. Točan broj žrtava do danas nije pouzdano utvrđen.
Na spomen-obilježju nazočnima se obratio Goran Kosor, predsjednik udruge škverskih dragovoljaca. Govoreći o demografskim gubicima, iznio je podatke o promjenama broja stanovnika između popisa iz 1931. i 1948. godine te ih povezao s ratnim i poratnim stradanjima.
Kosor je naveo da je broj Hrvata u tom razdoblju smanjen za 639.000, a Srba za 170.735, zaključivši svoje izlaganje osvrtom na Jasenovac. Riječ je o njegovim navodima, pri čemu se razlike između popisa stanovništva ne mogu same po sebi tumačiti kao broj ratnih žrtava.
Cvijeće i svijeću položili su Ivica Jerončić i Tanja Kosor, dok je molitve na spomen-obilježjima predvodila Anđelka Čalo.
Tijekom putovanja sudionici su posjetili i Maribor te razgledali njegovu staru gradsku jezgru uz Dravu.
Povratak preko Sinca i Like
U nedjelju, na povratku kući, hodočasnici su se zaustavili u Sincu, kod spomenika poginulim braniteljima toga mjesta, u čijoj su izgradnji aktivno sudjelovali i članovi Udruge.
Svijeće su zapalili Dunja Ezgeta i Robert Barač, a molitvu je predvodio fra Mirko Gregov.
Domaćin im je, kao i prethodnih godina, bio Domagoj Matasić, sin preminulog dragovoljca Domovinskog rata i inicijator izgradnje spomen-obilježja.
Putovanje su nastavili prema Vrelima Gacke, gdje su imali priliku kupiti domaće proizvode, među kojima su bili brašno, jabuke, dunje i džemovi.
Nakon toga uslijedio je ručak u gospićkom restoranu „Javor“, poznatom po ličkim specijalitetima i palačinkama. Restoran uspješno vode Božana i Josip Valinčić, povratnici iz Kanade.
Zahvala svima koji su pomogli u organizaciji
Članovi Udruge posebno zahvaljuju suborcu i prijatelju Željku Uvodiću, vlasniku agencije „Putokazi – putovanja“, koji im nesebično pomaže u organizaciji putovanja.
Zahvalu su uputili i Mariju Radiću iz tvrtke „Darko Trade“, koja godinama organizira prijevoz branitelja, te Dragutinu Bezjaku iz hotela „Matija Gubec“ u Stubičkim Toplicama.
Posebno su zahvalili i Božani Valinčić, vlasnici restorana „Javor“, na gostoprimstvu i pažnji, kao i Splitsko-dalmatinskoj županiji na potpori u realizaciji ovog hodočašća.
Ovogodišnjim hodočašćem „Zabranjena sjećanja“ škverski dragovoljci nastavili su tradiciju zajedničkog putovanja, molitve i odavanja počasti žrtvama ratova, uz njegovanje prijateljstava i zajedništva među braniteljima i njihovim obiteljima.