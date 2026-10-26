Škverski dragovoljci krenuli na put 'Zabranjenih sjećanja': Posjetili mjesta koja čuvaju bolne tajne hrvatske povijesti

Nakon obilježavanja 36. obljetnice osnutka Škverskog bataljuna, osnovanog 16. listopada 1990. godine, pripadnici Udruge veterana Domovinskog rata „Brodosplit“ (UVDR „Brodosplit“), zajedno s članovima svojih obitelji, tradicionalno su krenuli na hodočašće kroz Zagorje i druga mjesta povijesnog sjećanja. Domoljublje se njeguje i za njega nema odmora, a ovogodišnje hodočašće nazvali su „Zabranjena sjećanja“.

Odavanje počasti žrtvama u Maclju

Prva postaja njihova putovanja bio je Donji Macelj, odnosno spomen-crkva Muke Isusove, ispred koje se nalazi grobnica s posmrtnim ostacima 21 svećenika i bogoslova koje su u noći s 4. na 5. lipnja 1945. godine ubili pripadnici partizanskih postrojbi.

Iza svetišta prostiru se guste šume u kojima se, prema navodima organizatora, nalazi oko 130 neistraženih jama i grobišta za koje se vjeruje da skrivaju posmrtne ostatke žrtava iz 1945. godine.

Hodočasnici su se pomolili i za 1162 žrtve čiji su posmrtni ostaci 1992. godine ekshumirani iz 23 jame te naknadno ponovno pokopani. Molitvom su se prisjetili i 500 žrtava čiji su posmrtni ostaci, preuzeti od slovenskih vlasti, pokopani 22. kolovoza ove godine.

Cvijeće i svijeće položili su Anđelko Marinović i Anđelka Čalo.

U Đurmancu odali počast Željku Paviću – Kalcu

Druga postaja bilo je tradicionalno zaustavljanje u Đurmancu, gdje su polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odali počast prvom poginulom hrvatskom branitelju iz Zagorja, Željku Paviću – Kalcu.

Kao pripadnik „Tigrova“, Pavić je poginuo 22. srpnja 1991. godine u Erdutu, samo osam dana nakon što je navršio 24 godine.

Cvijeće i svijeće položili su Boris Klapirić – Boća i Danijela Jerončić.

Prisjećanje na žrtve Bleiburga i Križnog puta

Nastavak hodočašća odveo je sudionike u Bleiburg, gdje su se prisjetili jednog od najtežih poglavlja hrvatske povijesti, o kojem se desetljećima nije moglo slobodno govoriti.

Osamdeset i jednu godinu nakon događaja iz svibnja 1945., hodočasnici su odali počast žrtvama poratnih likvidacija i Križnog puta. Nakon završetka Drugoga svjetskog rata, u svibnju 1945. godine, uslijedila su zarobljavanja, prisilni marševi i masovna ubojstva vojnika i civila. Točan broj žrtava do danas nije pouzdano utvrđen.

Na spomen-obilježju nazočnima se obratio Goran Kosor, predsjednik udruge škverskih dragovoljaca. Govoreći o demografskim gubicima, iznio je podatke o promjenama broja stanovnika između popisa iz 1931. i 1948. godine te ih povezao s ratnim i poratnim stradanjima.

Kosor je naveo da je broj Hrvata u tom razdoblju smanjen za 639.000, a Srba za 170.735, zaključivši svoje izlaganje osvrtom na Jasenovac. Riječ je o njegovim navodima, pri čemu se razlike između popisa stanovništva ne mogu same po sebi tumačiti kao broj ratnih žrtava.

Cvijeće i svijeću položili su Ivica Jerončić i Tanja Kosor, dok je molitve na spomen-obilježjima predvodila Anđelka Čalo.

Tijekom putovanja sudionici su posjetili i Maribor te razgledali njegovu staru gradsku jezgru uz Dravu.

Povratak preko Sinca i Like

U nedjelju, na povratku kući, hodočasnici su se zaustavili u Sincu, kod spomenika poginulim braniteljima toga mjesta, u čijoj su izgradnji aktivno sudjelovali i članovi Udruge.

Svijeće su zapalili Dunja Ezgeta i Robert Barač, a molitvu je predvodio fra Mirko Gregov.

Domaćin im je, kao i prethodnih godina, bio Domagoj Matasić, sin preminulog dragovoljca Domovinskog rata i inicijator izgradnje spomen-obilježja.

Putovanje su nastavili prema Vrelima Gacke, gdje su imali priliku kupiti domaće proizvode, među kojima su bili brašno, jabuke, dunje i džemovi.

Nakon toga uslijedio je ručak u gospićkom restoranu „Javor“, poznatom po ličkim specijalitetima i palačinkama. Restoran uspješno vode Božana i Josip Valinčić, povratnici iz Kanade.

Zahvala svima koji su pomogli u organizaciji

Članovi Udruge posebno zahvaljuju suborcu i prijatelju Željku Uvodiću, vlasniku agencije „Putokazi – putovanja“, koji im nesebično pomaže u organizaciji putovanja.

Zahvalu su uputili i Mariju Radiću iz tvrtke „Darko Trade“, koja godinama organizira prijevoz branitelja, te Dragutinu Bezjaku iz hotela „Matija Gubec“ u Stubičkim Toplicama.

Posebno su zahvalili i Božani Valinčić, vlasnici restorana „Javor“, na gostoprimstvu i pažnji, kao i Splitsko-dalmatinskoj županiji na potpori u realizaciji ovog hodočašća.

Ovogodišnjim hodočašćem „Zabranjena sjećanja“ škverski dragovoljci nastavili su tradiciju zajedničkog putovanja, molitve i odavanja počasti žrtvama ratova, uz njegovanje prijateljstava i zajedništva među braniteljima i njihovim obiteljima.