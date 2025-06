Skupljaju se sredstva za dostojnu njegu bračkih pacijenata – pogledajte koji su slavni Hrvati podržali akciju

Humanitarna akcija „Srcem kroz planine – Denali“ za cilj ima poboljšati kvalitetu života pacijenata u Domu zdravlja Supetar. Prioritet je nabava dizalice za teško pokretne osobe, koja bi omogućila pacijentima da jednostavnije obavljaju najosnovnije radnje. Radi se o osobama kojima bi taj uređaj vratio dijelić dostojanstva i stabilnosti, budući da su trenutno primorani čekati vatrogasce za pomoć s vlastitom mobilnosti. Akcija je brzo pronašla put do srca građana diljem Hrvatske, a podržali su je i brojni poznati: Severina, Bruno Šimleša, Vedran Mlikota, Antonio Plazibat, Petar Metličić i mnogi drugi.

Humanitarna akcija „Srcem kroz planine – Denali“ jedinstvena je dobrotvorna ekspedicija. Povezuje teško izvediv fizički izazov s dubljim ciljem unapređenja zdravstvenih uvjeta na Braču. Hrvatski visokogorci Ranko Dragičević i Davor Večaj 11. svibnja krenuli su put Aljaske kako bi dosegnuli Denali, najviši vrh Sjeverne Amerike. Unatoč zahtjevnim uvjetima i temperaturi koja se spušta i ispod -30°C, osvojili su Denali u svega petnaestak dana te se time upisali na listu rijetkih kojima je to uspjelo. Njihova motivacija nije bila samo osobna pobjeda, već i slanje poruke solidarnosti – svaki korak mali je simbol nade za one čija je svakodnevica borba.

„Na tako neizvjesnom usponu, normalno je da te uhvate sumnje. Ali Davor i ja u tim trenucima nismo posustajali. Znali smo zašto to radimo i za koga. Sve vrijeme u mislima su bili naši najmiliji, naši ljudi, cijela zajednica. To je snaga koja nas je gurala naprijed. Ekspedicija je završila, ali misija još traje. Vjerujemo da će ova priča dotaknuti još mnoge i da će nam se pridružiti da zajedno učinimo nešto veliko za one kojima je najpotrebnije“, poručuje Ranko Dragičević.

Osim za dizalicu za teško pokretne osobe, sredstva se prikupljaju za EKG za pedijatriju i ostalu potrebnu opremu u stacionaru Doma zdravlja Supetar. Iako je fizički dio gotov, svi građani pozvani su postati dio ove inspirativne priče, kroz donacije na račun koji je otvoren u svrhu humanitarne akcije „Srcem kroz planine“ pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR1023600001503603495, a uplatu je moguće izvršiti i putem bar koda:

Uz sve bračke općine i širu javnost, humanitarna akcija dotakla je i srca brojnih poznatih osoba. Čitavu galeriju, uz sve novosti o razvoju akcije, možete pratiti putem Facebook i Instagram profila akcije te web stranice.