Skupina muškaraca tukla dvojicu u Trilju. Policija privela osam osoba

Društvenim mrežama proširio se video sukoba više muškaraca u Trilju, a policija je za Index potvrdila da se incident dogodio jučer poslijepodne.

Kako su odgovorili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sukob se dogodio oko 15:55 u Ulici sv. Mihovila.

Policajci Policijske postaje Sinj odmah su nakon dojave izašli na mjesto događaja te su u policijsku postaju doveli osam osoba.

Dvoje ozlijeđenih odbilo liječničku pomoć

Nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje, a nad trojicom se provodi istraga zbog sumnje da su počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Dvije osobe imale su vidljive površinske ozljede, ali su odbile odlazak na pružanje liječničke pomoći.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se sukob više muškaraca, a u jednom trenutku uključuju se i dvojica zaštitara.