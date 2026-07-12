Skupina mladih kršćana večeras na Ultri dijeli besplatnu vodu: "Neki su radosni, neki pitaju ima li droge"

Dok tisuće posjetitelja pristižu na treću i posljednju večer Ultra Europea, ispred ulaza u Park mladeži i ove se godine može vidjeti pomalo nesvakidašnji prizor.

Volonteri udruge "Život je više" dijele besplatne boce vode i razgovaraju s posjetiteljima festivala koji u Split stižu iz svih krajeva svijeta.

Njihova akcija već je postala dio Ultra Europea. Cilj je, kažu, jednostavan – ponuditi osvježenje, razgovor i osmijeh svima koji to žele, bez obzira na to odakle dolaze ili zašto su došli na festival.

Reakcije prolaznika, priznaju, vrlo su različite.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli DalmacijaDanas (@dalmacijadanas)

"Neki nas dočekaju s osmijehom i oduševe se što netko besplatno dijeli vodu. Drugi su skeptični i pitaju ima li droge", kažu volonteri, kojima takvi komentari nisu nepoznanica.

Unatoč tome, ističu kako većina ljudi pozitivno reagira na njihovu prisutnost, a mnogi se zaustave kako bi kratko porazgovarali ili jednostavno zahvalili na hladnoj vodi tijekom toplih ljetnih večeri.

Dok s jedne strane ulaza odzvanjaju ritmovi elektroničke glazbe, nekoliko metara dalje traje jedna sasvim drugačija misija – ona koja se temelji na dobrovoljnom radu, razgovoru i malim gestama pažnje prema potpunim neznancima.