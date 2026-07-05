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Skupa vožnja za 48-godišnjaka iz Splita: Odbio test na droge i ostao bez gotovo 2.000 eura

Evo što su mu pronašli u autu

U subotu, 4. srpnja u 20.35 sati u Donjem Karinu policijski službenici Policijske postaje Benkovac - Obrovac zaustavili su automobil splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 48-godišnjak.

Tijekom daljnjeg postupanja, vozač je odbio ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga ili lijekova u organizmu kao i ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

Tijekom daljnjeg postupanja policija je od vozača oduzela pet komada ručno spravljenih cigareta s mješavinom duhana i marihuane.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga vozač je isključen iz prometa te kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.983,13 eura.

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