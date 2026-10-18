Skupa vožnja: Sjeo za volan unatoč zabrani, kažnjen s 1.320 eura

U subotu, 17. listopada u 11 sati u Zadru, policijski su službenici Postaje prometne policije Zadar su tijekom nadzora prometa u Benkovačkoj ulici zaustavili 32-godišnjaka koji je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka.

Kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da 32-godišnjak sudjeluje u prometu upravljajuću vozilom za vrijeme dok mu je na snazi izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije.

Vozač je isključen iz prometa te je kažnjen uz novčanu kaznu u iznosu od 1.320,00 eura i izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.