Skupa vožnja Dubrovnikom: Dvojac na mopedu kažnjen s gotovo 2000 eura

Tijekom prometne kontrole policijskih službenika Postaje prometne policije Dubrovnik u srijedu, 29. srpnja, na području Dubrovnika zaustavljen je moped dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 34-godišnjak koji se odbio podvrgnuti ispitivanju prisutnosti droga u organizmu kao i uzimanju krvi ili urina radi analize.

Na mopedu se, kao suputnik, nalazio 31-godišnjak kod kojeg je pronađeno 18 grama marihuane, koju drogu je policija uz potvrdu oduzela.

Obojica su dovedeni u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je vozač, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, novčano kažnjen s 1320 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima AM kategorije, dok je 31-godišnji suputnik, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, kažnjen novčanom kaznom od 663 eura.