Skup potpore za očuvanje Nove Starine u Solinu: Glazbenici i umjetnici daju glas posljednjoj zelenoj oazi

U ponedjeljak, 15. lipnja, od 16 do 23 sata u Solinu će se održati Skup potpore za očuvanje Nove Starine – Rezervata prirode i kulture, koji organizatori opisuju kao posljednju zelenu oazu u Solinu.

Riječ je o događaju namijenjenom ljubiteljima prirode, glazbe i umjetnosti, aktivistima, volonterima, roditeljima, školama i vrtićima, ali i svima koji žele podržati očuvanje ovog prostora. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje uz glazbeni i umjetnički program, rekreativne aktivnosti, radionice, video projekcije, potpisivanje peticije, retro slušaonicu te druženje uz vatru.

Nastupaju Darko Rundek, Saša Antić i brojni glazbenici

Glazbeni program okupit će niz poznatih imena domaće scene. Nastupit će Darko Rundek, Ivan Judas, Marin Limić, Saša Antić, Stefan Kokoskov, Ivo Zovko i Filip Đelalija.

Umjetnički program uključuje glinenu radionicu za odrasle i djecu koju vodi Jasmina Beneta, s početkom u 16 sati. Za radionicu su potrebne prijave na broj 091 476 7470. Domaćin i vodič kroz rezervat bit će Ivan Tokić Šumski, koji godinama brine o ovom prostoru zajedno s prijateljima i volonterima.

U sklopu rekreativnog programa Ivan Eterović vodit će vinyasa yogu, koja počinje u 15 sati. Sudionici se mole da ponesu prostirke i dođu 15 minuta ranije.

Posjetitelji se pozivaju da ponesu udobnu odjeću, prostirke te da, po želji, prošeću bosi po zemlji. Uz logorsku vatru planirano je pečenje kobasica i marshmallowa. Šumski prostor organiziran je na nekoliko platformi, a uključuje dječje igralište, livade za odmor, prostor uz vatru, zimsku i ljetnu kužinu, šumski stage, otvoreno kino s projektorom, vrtove s povrćem, biljem i cvijećem, dio s klesarskim skulpturama, kolibe za spavanje, šumsku saunu, prostor za budući dječji kutak te dio za kompostiranje.

Organizatori upozoravaju na devastaciju i planove betonizacije

Nove Starine u Solinu postoje više od 20 godina, a kroz to su vrijeme ugostile brojne volontere iz cijeloga svijeta, udruge, umjetničke i glazbene radionice, koncerte, učionice za djecu na otvorenom, škole i vrtiće, šumske video projekcije te akcije sadnje i gradnje.

Organizatori ističu kako je posljednjih godina ovaj prostor ugrožen protuzakonitom devastacijom, odlaganjem otpada te planovima betonizacije.

"Dosta nam je betona i gašenja prirodnih i kulturnih mikrolokacija. Zajedno, kroz glazbu, umjetnost, druženje i podršku, očuvajmo zadnji komadić solinske šume i dajmo djeci prostor za igru i boravak u prirodi", poručuju organizatori.

Poseban naglasak stavljaju na djecu i učionice na otvorenom, zbog čega ovim putem pozivaju škole i vrtiće da im se pridruže.

Ulaz je besplatan, donacije dobrodošle

Program je besplatan, a donacije za šumu i izvođače su dobrodošle. Preporučena donacija iznosi 10 eura.

Skup će se održati na adresi Don Frane Bulića 154 u Solinu, a parking je osiguran. Za prijave i dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti Jasmini na broj 091 476 7470.