"Skup" ponovno oduševio publiku u Meštrovićevim Crikvinama: Pogledajte fotogaleriju

I sinoć smo bili u Meštrovićevim Crikvinama – Kaštilcu, gdje je u sklopu dramskog programa 72. Splitskog ljeta izvedena predstava "Skup", jedno od najpoznatijih djela Marina Držića.

Predstava premještena iz Plinare

Izvedbe predstave, prvotno najavljene za 23. i 24. srpnja na sceni u Plinari, odnosno u dvorištu Hrvatskog narodnog kazališta Split, zbog promjene lokacije održane su u Meštrovićevim Crikvinama – Kaštilcu. Termini izvedbi ostali su nepromijenjeni, a prethodno kupljene ulaznice vrijedile su i za novu lokaciju.

Novo čitanje Držićeva klasika

Jedno od najpoznatijih djela Marina Držića u novom je čitanju na scenu postavio Paolo Magelli, jedan od najznačajnijih europskih kazališnih redatelja, poznat po snažnim i suvremenim interpretacijama klasičnih tekstova.

Predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split, a publici donosi bezvremensku komediju o ljudskim slabostima. Inspiriran Plautovom "Aulularijom", Držićev "Skup" progovara o škrtosti, ljubavi i opsesiji novcem, kroz živ govorni ritam i psihološki uvjerljivo oblikovane likove. Magellijev redateljski pristup otvorio je prostor za novo čitanje britke i duhovite komedije koja, i stoljećima nakon nastanka, snažno odjekuje u suvremenom društvu.

Kako je bilo sinoć u Meštrovićevim Crikvinama – Kaštilcu, pogledajte u fotogaleriji Mije Milković.