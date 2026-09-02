'Skršila' se tri auta na magistrali prema Splitu

U Kaštel Kambelovcu, na državnoj cesti DC8, jutros je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala tri osobna automobila.

Prema dojavi zaprimljenoj u 8 sati i 5 minuta, u nesreći nitko nije zatražio liječničku pomoć. Na mjestu događaja promet regulira policija, koja obavlja i očevid.

- Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Kaštel Kambelovac u smjeru Splita vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa - objavio je HAK.

U smjeru Splita promet se odvija otežano uz privremenu regulaciju.