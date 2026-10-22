Skriveno blago naših krajeva stiže u digitalni svijet: U Kaštelima se okupljaju stručnjaci za očuvanje kulturne baštine

U organizaciji Gradske knjižnice Kaštela, u Nadbiskupovu kaštelu na adresi Gospojska štrada 1 okupit će se stručnjaci iz knjižnica, muzeja, arhiva i drugih ustanova koje se bave očuvanjem i predstavljanjem kulturne baštine. Skup će trajati od 9 do 14 sati, a održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Digitalizacija kao ključ očuvanja lokalne povijesti

U središtu ovogodišnjeg skupa bit će digitalne zavičajne zbirke, odnosno mogućnosti koje suvremena tehnologija pruža u očuvanju, predstavljanju i promociji lokalne kulturne baštine. Organizatori ističu kako brojne knjižnice, muzeji i arhivi čuvaju vrijednu građu koja široj javnosti često ostaje nedovoljno poznata. Upravo digitalizacija omogućuje da se takvo kulturno blago učini dostupnijim građanima, istraživačima, učenicima, ali i turistima koji žele bolje upoznati povijest i posebnosti destinacije koju posjećuju.

Poseban naglasak bit će stavljen na primjere dobre prakse, među kojima su digitalizacija zavičajnih zbirki, izdavanje knjiga, slikovnica i brošura te organizacija različitih aktivnosti kojima se lokalna baština približava javnosti.

Kulturna baština može biti važan dio turističke ponude

Jedna od važnijih tema bit će i uloga zavičajnih zbirki u razvoju kulturnog turizma. U vremenu globalizacije, kada turističke destinacije sve više nastoje istaknuti svoju autentičnost, upravo lokalna povijest, tradicija i kulturna posebnost mogu predstavljati značajnu prednost.

Digitalizirane zbirke pritom mogu pomoći posjetiteljima da upoznaju manje poznate povijesne priče, običaje i znamenitosti, ali i potaknuti zanimanje za kulturnu baštinu koja je dosad bila zanemarena ili nedovoljno predstavljena. Na skupu će biti riječi i o povezivanju baštinskih ustanova, razmjeni iskustava te mogućnostima pokretanja zajedničkih projekata.

Okupljanje stručnjaka iz cijele Hrvatske

Na stručnom skupu sudjelovat će pozvani predavači iz hrvatskih baštinskih ustanova, koji će predstaviti projekte i iskustva u prikupljanju, obradi, digitalizaciji i promociji zavičajne građe.

Osim djelatnika knjižnica, muzeja i arhiva, skup je otvoren i stručnjacima iz obrazovnih ustanova, fakulteta, udruga te drugih organizacija koje se bave istraživanjem i očuvanjem lokalne baštine. Prihvaćena izlaganja bit će predstavljena putem kratkih prezentacija u trajanju do šest minuta, čime se želi omogućiti dinamično predstavljanje različitih projekata i primjera dobre prakse.

Prijave za sudjelovanje otvorene do 28. listopada

Zainteresirani stručnjaci i ostali sudionici koji žele prisustvovati skupu bez izlaganja mogu se prijaviti do 28. listopada 2026. godine.

Rok za dostavu prezentacija prihvaćenih izlaganja je 26. listopada, dok je rok za prijavu sažetaka bio 20. listopada. Za dodatne informacije organizatori su dostupni putem elektroničke pošte gkkstrucniskup@gmail.com ili na telefonskim brojevima 021/228 296, 021/226 001 i 021/226 303.

Detaljne informacije o skupu dostupne su i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Kaštela. Ovogodišnje okupljanje u Kaštel Sućurcu tako će biti prilika za razmjenu stručnih znanja, ali i za otvaranje važnog pitanja: kako vrijednu baštinu koju čuvaju naše ustanove učiniti dostupnom svima, a pritom sačuvati njezinu autentičnost za buduće generacije.