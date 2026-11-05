Skriveni raj na jugu Dalmacije: Luksuzna vila s grijanim bazenom i pogledom koji oduzima dah idealna je za jesenski bijeg od svakodnevice

Jug Hrvatske ima poseban šarm i nakon što ljetne gužve utihnu, a jesen donese mirniji ritam, ugodnije temperature i sasvim drugačiji doživljaj krajolika. Dolina Neretve tada je zanimljiva polazišna točka za istraživanje juga Dalmacije, šetnje uz rijeku i izlete u okolicu, ali i za odmor u kojem nema potrebe ispuniti svaki sat dana. Upravo se u takvom okruženju, u Desnama nedaleko od Metkovića, nalazi Vila San Rocco- moderna kuća za odmor koja izranja iz krškog krajolika i otvara pogled prema zelenilu doline Neretve.

Jutro ovdje počinje pogledom na neretvanski kraj, a dan se može nastaviti izletom ili ostankom uz grijani infinity bazen sa slanom vodom. Suvremeno uređena vila pruža udobnost i privatnost, dok spoj kamena, mediteranskog bilja i okolne prirode stvara dojam boravka daleko od svakodnevne užurbanosti. Posebno je privlačna izvan glavne turističke sezone, kada se jug Hrvatske može upoznavati bez ljetne vreve, uz dovoljno vremena za uživanje u samom smještaju.

Vila u kršu, okružena neretvanskim krajolikom

Smještena u Desnama, u blizini Metkovića, Vila San Rocco povezuje suvremenu arhitekturu s prirodnim okruženjem doline Neretve. Njezin položaj pruža priliku za odmor u mirnijem dijelu Dalmacije, izvan uobičajenih turističkih središta na obali. Umjesto pogleda na prepunu plažu i ritma koji diktiraju ljetne gužve, ovdje glavnu ulogu imaju krajolik, privatnost i prostor za vlastiti tempo odmora. Okućnica s maslinama i mediteranskim biljem nastavlja se na ambijent kuće, a terasa i bazen postaju mjesta na kojima se lako zadržati tijekom većeg dijela dana. Vila pritom nije samo baza za noćenje, nego i prostor u kojem se može provesti kvalitetan dio odmora-bilo uz jutarnju kavu, poslijepodnevno kupanje ili večer u društvu obitelji i prijatelja.

Moderan interijer za opušten boravak

Prizemlje je uređeno kao otvoren prostor koji povezuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak. Takav raspored praktičan je za zajednički boravak jer se priprema obroka, druženje za stolom i odmor u dnevnom prostoru odvijaju u povezanoj cjelini. Kuhinja je moderno opremljena i omogućuje pripremu obroka tijekom cijelog boravka, pa gosti mogu organizirati dan prema vlastitim željama. Zajednički obroci ne moraju biti vezani uz raspored restorana, a večeri nakon izleta mogu se nastaviti u udobnosti vile. Kada se vrijeme promijeni ili temperature padnu, unutarnji prostor nudi ugodno mjesto za predah.

Dvije spavaće sobe i dovoljno privatnosti

Na katu se nalaze dvije spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i balkonom. Takav raspored odgovara parovima, manjim obiteljima ili društvu prijatelja koji žele zajedno provesti odmor, ali i imati svoj prostor. Vila ima dvije kuhinje i više kupaonica, a klimatizacija i podno grijanje pridonose ugodnom boravku u različitim vremenskim uvjetima. Zbog toga njezina privlačnost ne završava s ljetom. Jesenski vikend ili nekoliko dana odmora izvan glavne sezone mogu biti prilika da se dolina Neretve upozna u mirnijem izdanju, uz udobnost smještaja kojem se gosti mogu vratiti nakon dana provedenog na otvorenom.

Grijani infinity bazen i jesen na jugu Hrvatske

Vanjski prostor jedan je od aduta Vile San Rocco. Infinity bazen sa slanom vodom moguće je grijati i tijekom hladnijih mjeseci, što boravak uz vodu čini privlačnim i nakon završetka ljeta. Uz bazen se nalazi terasa za sunčanje i odmor, a zelenilo i mediteranske biljke dodatno povezuju kuću s krajolikom koji je okružuje. Jesen na jugu Hrvatske ne mora značiti odustajanje od vremena provedenog na otvorenom. Naprotiv, ugodniji dio dana može se iskoristiti za boravak uz bazen, kavu na terasi ili jednostavno uživanje u pogledu. Nakon izleta po okolici, povratak u grijani bazen i mir vlastitog dvorišta može postati najdraži dio dana.