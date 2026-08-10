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Skriva li stobrečki plićak dosad neviđene arheološke senzacije? "Mogući ostatci gradskih zidina i antičke luke"

Pred zahvate uređenja obalnog pojasa stobrečku rivu trebaju detaljno pregledati arheolozi. Moglo bi biti novih otkrića

Na približno 300 metara obale na sjevernoj strani stobrečke uvale, uz Ulicu sv. Lovre, planira se uređenje rive koje uključuje rekonstrukciju postojeće infrastrukture i postavljanje nove rasvjete. Predviđeno je i oblikovanje nove obalne linije, pomaknute 4 do 7,5 metara u more, uz uređenje šetnice, zelenog pojasa, biciklističke staze i stepenica za ulazak u more.

No prije i tijekom građevinskih radova morat će se provesti arheološka istraživanja. Konzervatorski odjel u Splitu propisao je podvodna i kopnena istraživanja zbog blizine zaštićene povijesne jezgre Stobreča i ranijih nalaza koji upućuju na arheološke ostatke u podmorju.

Predviđeno je korištenje najmanje 15 podvodnih sondi dimenzija 4x2 metra, za površinu od oko 120 četvornih metara, a dodatnih istražnivanja moglo bi biti ako se pronađu nalazi. Na kopnu će se tijekom iskopa provoditi arheološki nadzor, a u slučaju nalaza mogu se provesti i zaštitna istraživanja. Konačno se zna koja tvrtka kreće s tim poslom, piše Baustela.hr.

Foto: screen shot EOJN / Theia

Nastavak dugogodišnjih istražnivanja

Stobreč, antički Epetij, jedno je od najranijih urbanih naselja u Hrvatskoj, s kontinuitetom naseljavanja od prapovijesti do danas. Dosadašnja sustavna istraživanja potvrđuju da se na području antičkog naselja ovdje bio važan urbani i obrambeni kompleks.

riva Stobreč, arheološki radovi | foto: screen shot EOJN / Theia

Na području naselja dokumentirani su ostaci ranokršćanske bazilike, predromaničke crkve sv. Lovre i benediktinskog samostana, dok su istraživanja antičkog kompleksa potvrdila postojanje helenističkog bedema i kasnijih rimskih preinaka. Od 2024. godine pronađeno je više od 100.000 arheoloških nalaza.

Posebno su zanimljivi rezultati georadarskih istraživanja iz 2024. godine, koja su ukazala na moguće ostatke gradskih zidina i antičke luke ispod današnje razine mora. Zidovi se prema snimkama pružaju od helenističkih bedema prema sjeveru, a djelomično i ispod današnje razine mora. Iako podvodna istraživanja u uvali nisu sustavno provedena, smatra se da područje ima veliki arheološki potencijal. 

Foto: screen shot EOJN / Theia

Arheološki potencijal na mjestu zahvata

S obzirom na zahvat planiran na oko 300 metara obale na sjevernoj strani stobrečke uvale, uključujući i dio pomorskog dobra, potrebno je osigurati i arheološke istražne radove. Idejnim rješenjem predviđa se i oblikovanje nove obalne linije s pomakom od 4 do 7,5 metara u more, te uređenje šetnice, zelenog pojasa, biciklističke staze i stepenica za ulazak u more, a arheolozi moraju biti uključeni u postupke rekonstrukcije postojeće kolno-pješačke prometnice, uređenje parkirališta, sanaciju i rekonstrukciju obalnog zida te izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda, javlja Baustela.hr.

Elaborat Programa arheoloških istraživanja za područje rive u Stobreču pripremljen je na zahtjev Grada Splita, u skladu s uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine, kako bi se omogućilo planirano uređenje i proširenje obalnog pojasa uz istodobnu zaštitu mogućih arheoloških nalaza.

Foto: screen shot EOJN / Theia

Izradio ga je obrt za istraživanje Theia na čelu s arheologinjom i povjesničarkom umjetnosti, Joškom-Teom Katunarić Kirjakov. Arheološke istražne radove, vidljivo je u javnoj nabavi, izvodit će arheolozi iz tvrtke sa sjedištem u Hvaru.

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