Skriva li stobrečki plićak dosad neviđene arheološke senzacije? "Mogući ostatci gradskih zidina i antičke luke"

Na približno 300 metara obale na sjevernoj strani stobrečke uvale, uz Ulicu sv. Lovre, planira se uređenje rive koje uključuje rekonstrukciju postojeće infrastrukture i postavljanje nove rasvjete. Predviđeno je i oblikovanje nove obalne linije, pomaknute 4 do 7,5 metara u more, uz uređenje šetnice, zelenog pojasa, biciklističke staze i stepenica za ulazak u more.

No prije i tijekom građevinskih radova morat će se provesti arheološka istraživanja. Konzervatorski odjel u Splitu propisao je podvodna i kopnena istraživanja zbog blizine zaštićene povijesne jezgre Stobreča i ranijih nalaza koji upućuju na arheološke ostatke u podmorju.

Predviđeno je korištenje najmanje 15 podvodnih sondi dimenzija 4x2 metra, za površinu od oko 120 četvornih metara, a dodatnih istražnivanja moglo bi biti ako se pronađu nalazi. Na kopnu će se tijekom iskopa provoditi arheološki nadzor, a u slučaju nalaza mogu se provesti i zaštitna istraživanja. Konačno se zna koja tvrtka kreće s tim poslom, piše Baustela.hr.

Nastavak dugogodišnjih istražnivanja

Stobreč, antički Epetij, jedno je od najranijih urbanih naselja u Hrvatskoj, s kontinuitetom naseljavanja od prapovijesti do danas. Dosadašnja sustavna istraživanja potvrđuju da se na području antičkog naselja ovdje bio važan urbani i obrambeni kompleks.

Na području naselja dokumentirani su ostaci ranokršćanske bazilike, predromaničke crkve sv. Lovre i benediktinskog samostana, dok su istraživanja antičkog kompleksa potvrdila postojanje helenističkog bedema i kasnijih rimskih preinaka. Od 2024. godine pronađeno je više od 100.000 arheoloških nalaza.

Posebno su zanimljivi rezultati georadarskih istraživanja iz 2024. godine, koja su ukazala na moguće ostatke gradskih zidina i antičke luke ispod današnje razine mora. Zidovi se prema snimkama pružaju od helenističkih bedema prema sjeveru, a djelomično i ispod današnje razine mora. Iako podvodna istraživanja u uvali nisu sustavno provedena, smatra se da područje ima veliki arheološki potencijal.

Arheološki potencijal na mjestu zahvata

S obzirom na zahvat planiran na oko 300 metara obale na sjevernoj strani stobrečke uvale, uključujući i dio pomorskog dobra, potrebno je osigurati i arheološke istražne radove. Idejnim rješenjem predviđa se i oblikovanje nove obalne linije s pomakom od 4 do 7,5 metara u more, te uređenje šetnice, zelenog pojasa, biciklističke staze i stepenica za ulazak u more, a arheolozi moraju biti uključeni u postupke rekonstrukcije postojeće kolno-pješačke prometnice, uređenje parkirališta, sanaciju i rekonstrukciju obalnog zida te izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda, javlja Baustela.hr.

Elaborat Programa arheoloških istraživanja za područje rive u Stobreču pripremljen je na zahtjev Grada Splita, u skladu s uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine, kako bi se omogućilo planirano uređenje i proširenje obalnog pojasa uz istodobnu zaštitu mogućih arheoloških nalaza.

Izradio ga je obrt za istraživanje Theia na čelu s arheologinjom i povjesničarkom umjetnosti, Joškom-Teom Katunarić Kirjakov. Arheološke istražne radove, vidljivo je u javnoj nabavi, izvodit će arheolozi iz tvrtke sa sjedištem u Hvaru.