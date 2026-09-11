Skradin ovoga vikenda miriše na rižot, domaće okuse i dobru zabavu: Vidimo se na 3. Festivalu rižota i načina života

Užurbani koraci ulicama Skradina, završne pripreme pažljivo odabranih namirnica i mirisi rižota koji najavljuju vikend za pamćenje, već nas zovu u ovu malu dalmatinsku oazu dobre hrane, vina i druženja. Sve je spremno za 3. Skradinski festival rižota i načina života koji će 12. i 13. rujna u Skradinu oko stolova okupiti brojne generacije, od najmlađih do starijih.

Subota - Prvo Konferencija pa onda Rižot za sve

Festival u subotu, 12. rujna, počinje konferencijom „Eno-gastro manifestacije kao pokretač ruralnog razvoja“, nakon koje slijedi priprema, predstavljanje i kušanje glavne zvijezde – autohtonog skradinskog rižota, od 15 sati. Službeno otvaranje 3. Skradinskog festivala rižota i načina života je u 17 sati na Trgu Male Gospe, a posjetitelje potom očekuje kulinarski spektakl uživo „Rižot za sve“ (od 17 sati), uz degustaciju rižota, skradinskih vina i lokalnih proizvoda čija se receptura prenosi s koljena na koljeno.. Uz domaće kuhare, očekuju nas i inozemni rižoti, odnosno gosti iz Italije, Litve i Mađarske.

Kuhat će se, kušati, nazdravljati i dijeliti, jer dobar rižot nikada nije samo jelo na tanjuru, nego bezvremenska priča o ljudima, skradinskom načinu života i zajedništvu. Subotnju večer okrunit će Dražen Zečić, uz DJ-a Mengrena, a ne sumnjamo da će druženje i zabava trajati do dugo u noć.

Nedjelja – Slatki dan za potpuno uživanje

Nakon slanoga, u nedjelju, 13. rujna od 15 sati, slijedi slatko i povratak okusima koji nas vraćaju u djetinjstvo, za obiteljski stol i u kuhinje naših baka. Uz kraljicu – skradinsku tortu i mirise finih kolača, Trgom Male Gospe širit će se glazba Acoustic dua Libar. Bit će to dan stvoren za uživanje, posebno za ljubitelje dobrih slastica i za uživanje u okusima koji pričaju najljepše priče, čuvaju tradiciju i stvaraju nove uspomene.

Da zaključimo, Skradin se ovoga vikenda ne dolazi samo posjetiti. U Skradin se dolazi sjesti za stol, kušati nove okuse, nazdraviti, zapjevati, sresti ljude i uživati u opuštenom, mediteranskim ritmom prožetim, skradinskom načinu života. Pridružite nam se u subotu i u nedjelju, na 3. Skradinskom festivalu života i načina života – rižot nas okuplja, tradicija živi.