Skoro umro nakon ugriza pauka: "Mislili su da je urasla dlačica"

Muškarac iz Londona završio je na operaciji nakon što je, kako tvrdi, zadobio ugriz pauka “lažne crne udovice”, što je dovelo do teške infekcije i otvorene rane na prsima koja je zahtijevala kirurško uklanjanje oštećenog tkiva.

Adrian Martel (49), instruktor joge i cirkuski izvođač koji živi u Rotherhitheu, ispričao je kako je prvi simptom osjetio 7. travnja kada je na lijevoj strani prsnog koša primijetio svrbež. Dan kasnije pojavila se izbočina ispod kože, koju je isprva smatrao bezazlenom. “Prvo je samo svrbjelo, a onda se sljedeći dan pojavila kvrga. Mislio sam da je osip”, rekao je Martel, piše Večernji list.

Kako su dani prolazili, stanje se pogoršavalo. Martel je potražio hitnu pomoć, no tvrdi da su ga liječnici tada poslali kući, procijenivši da se radi o urasloj dlačici. “Rekli su mi da je to urasla dlačica, ali znao sam da nije. Imao sam takve stvari prije”, ispričao je. Samo nekoliko dana kasnije kvrga je potamnila i razvila se u otvorenu ranu. “Sljedeći dan je bilo još gore. Pocrnjelo je i postalo otvorena rana. Rekli su mi da čekam da antibiotici djeluju”, naveo je.

Kada se vratio na pregled, stanje se dramatično pogoršalo te je, prema njegovim riječima, izbočina postala “velika kraterasta rana” s gnojem. Liječnici su ga tada uputili na operaciju tijekom koje je uklonjen dio zaraženog tkiva veličine kovanice od 50 centi.

Martel vjeruje da je uzrok ugriza bio pauk koji se nalazio u njegovu automobilu MINI kabrioletu, vjerojatno na sigurnosnom pojasu. “Imam MINI kabriolet i ponekad vidim pauke u autu. Mislim da sam ga prignječio pojasom i da me tada ugrizao”, rekao je.

Sumnja da je riječ o tzv. lažnoj crnoj udovici, jednoj od vrsta koja se sve češće bilježi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema podacima NHS-a, broj hospitalizacija povezanih s ugrizima pauka u 2025. porastao je na oko 100 slučajeva, u usporedbi s 47 u 2015. godini. Stručnjaci navode da se u Britaniji nalaze četiri vrste lažnih crnih udovica – uključujući tzv. noble false widow – koje izgledom podsjećaju na opasnu crnu udovicu, ali su znatno manje otrovne.

Prirodoslovni muzej ističe kako ove vrste pauka u pravilu uzrokuju samo blage i kratkotrajne reakcije, iako su pojedinačni slučajevi infekcija mogući. Unatoč tome što službena potvrda uzroka Martelove ozljede ne postoji, on ostaje uvjeren da je riječ o ugrizu pauka te kaže kako je nakon iskustva promijenio navike i počeo detaljno čistiti paučine u domu i automobilu. “Prije sam ih ostavljao, sada ih sve uklanjam”, rekao je.