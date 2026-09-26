Škorić se prisjetio dana kada je Torcida prekinula derbi: "Mnogi su ubrzo šalove zamijenili odorama"

Bivši predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić prisjetio se događaja od 26. rujna 1990. godine na Poljudu, kada je tijekom utakmice Hajduka i Partizana došlo do prekida susreta, ulaska Torcide na teren te skidanja i paljenja jugoslavenske zastave.
U objavi naslovljenoj "Torcida 26.9.1990. – uz Hajduka, uz Split, uz Hrvatsku", Škorić je istaknuo kako prizori s Poljuda i 36 godina poslije u njemu bude snažne emocije. "Prošlo je 36 godina, ali nama koji smo bili mladi 1990. ove slike s Poljuda i danas bude posebne emocije. Bilo je to vrijeme u kojem smo osjećali da se pred našim očima mijenja povijest, ne sluteći koliko će brzo naš naraštaj biti pozvan braniti Hrvatsku", poručio je Škorić.
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"Bio je to snažan izraz prkosa i odlučnosti"
Podsjetio je kako je toga dana, tijekom utakmice Hajduka i Partizana, Torcida ušla na teren, nakon čega je utakmica prekinuta, a jugoslavenska zastava skinuta i zapaljena. Škorić taj događaj opisuje kao snažan izraz prkosa i odlučnosti u vremenu velikih političkih i društvenih promjena.
"Bio je to snažan izraz prkosa, čvrstine i odlučnosti u vremenu kada je Hrvatska ulazila u jedno od najtežih razdoblja svoje novije povijesti", napisao je.
Prisjetio se i poginulih pripadnika Torcide
U nastavku objave Škorić je povezao događaje s Poljuda s ratnim godinama koje su uslijedile, istaknuvši kako su brojni mladići s tribina poslije otišli u obranu Hrvatske. "Samo nekoliko mjeseci poslije, mnogi mladići koji su navijali na tribinama zamijenili su šalove odorama hrvatskih branitelja. Brojni pripadnici Torcide krenuli su na bojišta diljem Hrvatske, a neki se svojim obiteljima i svome Splitu nikada nisu vratili", naveo je.
Posebno se prisjetio pripadnika Torcide koji su poginuli tijekom Domovinskog rata.
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"Zato se danas, uz ovaj događaj s Poljuda, s posebnim pijetetom prisjećamo svih pripadnika Torcide koji su položili svoje živote u obrani Hrvatske. Njihova imena i njihova žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Neka im je vječna slava i hvala", zaključio je Petar Škorić, dodavši na kraju: "HŽV".