ŠKOLSKE KAZNE U PORASTU U Splitsko-dalmatinskoj županiji izrečeno tisuće opomena i ukora. Evo gdje je najviše učenika isključeno iz škole

U školama Splitsko-dalmatinske županije tijekom školske godine 2025./2026. izrečene su tisuće kaznenih pedagoških mjera, od opomena i ukora do isključenja iz škole. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dostupnima putem Školskog e-Rudnika, samo je u Splitu evidentirano 2.787 kaznenih mjera, među kojima je i 38 isključenja iz škole. Podaci otkrivaju i znatne razlike među gradovima, ali i između učenika i učenica.

Prema dostavljenim podacima o isključenjima iz škole, u Kaštel Štafiliću zabilježeno ih je 15, u Imotskom pet, Makarskoj tri, Omišu četiri, Sinju šest, Splitu 31, Supetru jedno te u Trogiru šest.

Dugoročni podaci za Splitsko-dalmatinsku županiju pokazuju zanimljiv trend. U školskoj godini 2013./2014. evidentirano je 10.420 kaznenih pedagoških mjera, dok ih je u 2025./2026. bilo 5.689. To je smanjenje od 45,40 posto.

Ipak, pogled na posljednjih nekoliko godina pokazuje da broj kaznenih mjera ponovno raste. Nakon što je u školskoj godini 2019./2020. evidentirano 3.126 kaznenih mjera, njihov broj postupno se povećavao. U 2023./2024. zabilježene su 5.033 mjere, u 2024./2025. njih 5.236, a u 2025./2026. ukupno 5.689.

U Splitu najviše opomena, a 38 puta izrečena mjera isključenja

Podaci za Split pokazuju da je tijekom školske godine 2025./2026. evidentirano ukupno 2.787 kaznenih pedagoških mjera. Najviše je bilo opomena, njih 1.817, dok je ukora izrečeno 755. Evidentirane su i 154 opomene pred isključenje, 23 stroga ukora te 38 isključenja iz škole.

Kada se podaci promatraju prema razredima, vidljivo je da se najveći broj kaznenih mjera odnosi na srednjoškolce.

U prvom razredu srednje škole evidentirano je 629 mjera, u drugom 719, a u trećem 612. U četvrtom razredu srednje škole zabilježeno ih je 370, dok ih je u petom razredu srednje škole bilo šest.

Među osnovnoškolcima broj mjera povećava se u višim razredima. U petom razredu evidentirano ih je 68, u šestom 70, u sedmom 135, a u osmom 149. U nižim razredima osnovne škole kaznene mjere znatno su rjeđe.

Najviše mjera tako je evidentirano u drugom razredu srednje škole, gdje ih je bilo 719.

Dječacima izrečeno znatno više kaznenih mjera

Razlike su vidljive i kada se podaci analiziraju prema spolu učenika.

U splitskim školama učenicima muškog spola izrečeno je ukupno 1.977 kaznenih pedagoških mjera, dok ih je učenicama izrečeno 810. Kod učenika muškog spola evidentirano je 1.275 opomena, 543 ukora, 114 opomena pred isključenje, 19 strogih ukora te 26 isključenja iz škole. Najviše mjera zabilježeno je u drugom razredu srednje škole, njih 477, a slijede treći razred s 448 i prvi razred s 417 mjera.

Kod učenica je evidentirano 542 opomene, 212 ukora, 40 opomena pred isključenje, četiri stroga ukora te 12 isključenja iz škole. Najviše kaznenih mjera učenicama izrečeno je u drugom razredu srednje škole, ukupno 242, zatim u prvom razredu 212 te u trećem razredu 164.

Koliko je mjera izrečeno učenicima s teškoćama?

Podaci Školskog e-Rudnika omogućuju i uvid u pedagoške mjere prema tome imaju li učenici evidentirane teškoće.

U splitskim školama učenicima bez evidentiranih teškoća izrečene su ukupno 2.482 kaznene pedagoške mjere. Među njima su 1.641 opomena, 668 ukora, 128 opomena pred isključenje, 14 strogih ukora te 31 isključenje iz škole.

Najviše mjera u toj skupini zabilježeno je u drugom razredu srednje škole, njih 637, zatim u trećem razredu 575 te u prvom razredu 568.

S druge strane, učenicima s evidentiranim teškoćama izrečeno je ukupno 305 kaznenih mjera. Od toga je 176 opomena, 87 ukora, 26 opomena pred isključenje, devet strogih ukora te sedam isključenja iz škole. U toj skupini najviše mjera evidentirano je u drugom razredu srednje škole, ukupno 82, dok je u prvom razredu zabilježena 61 mjera.