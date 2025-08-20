Škola u prirodi ponovno na Mosoru: Spoj učenja i doživljaja

Zvjezdano selo Mosor i ove školske godine nastavlja s dobro poznatim programom Škole u prirodi, koji već više od dva desetljeća privlači učenike osnovnih i srednjih škola. Program započinje u rujnu, a provodi se u suradnji s brojnim obrazovnim ustanovama Splita, Splitsko-dalmatinske županije i šire regije.

Škola u prirodi prilagođena je različitim uzrastima pa se održava u tri varijante – za niže i više razrede osnovnih škola te za srednjoškolce. Svaki od programa može se provoditi u jutarnjem ili popodnevnom terminu, ovisno o dogovoru i mogućnostima škola.

Edukativni izlet vodi učenike istočno od Splita, od ušća rijeke Žrnovnice pa uzvodno sve do njezina izvora, a završava posjetom zvjezdarnici Zvjezdanog sela Mosor na vrhu Makirini, u Gornjem Sitnom. Tijekom obilaska učenici imaju priliku upoznati prirodne ljepote i bogatstva ovoga kraja, ali i njegovu kulturnu i povijesnu baštinu.

Poseban naglasak stavlja se na praktična znanja – od snalaženja u prostoru, do prepoznavanja povezanosti žive i nežive prirode. Program uključuje i predavanja iz astronomije, uz mogućnost promatranja okolice danju ili zvjezdanog neba navečer. Jutarnji program završava sportskim aktivnostima na igralištu u Donjem Sitnom, dok popodnevni donosi atraktivno astronomsko promatranje teleskopom.

Zvjezdano selo Mosor provodi i srodne programe za predškolce, studente, kao i za djecu i mlade s posebnim potrebama, potvrđujući svoju ulogu važnog edukacijskog centra.

Više detalja o programima dostupno je na mrežnoj stranici: zvjezdano-selo.hr

