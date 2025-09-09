Škola se vratila na Drvenik Veliki: Nakon 17 godina opet zvono za dvije učenice

Na otoku Drveniku Velikom danas je upriličena svečanost početka nastave u školi koja je otvorena nakon 17 godina i koju pohađaju dvije učenice. Jedna prvašica i četvrtašica. Svečanosti su nazočili župan Blaženko Boban, u ime osnivača O.Š. Majstora Radovana u Trogiru čije je odjeljenje razred u prostorijama MO na Drveniku, Tomislav Đonlić, pročelnik Županijskog ureda za školstvo, Zorana Bakula, ravnateljica Majstora Radovana, Ante Bilić, trogirski gradonačelnik, njegov zamjenik Viktor Novak i Ruža Kovačević Bilić, pročelnica Odjela za društvene djelatnosti pri gradskoj upravi, Lovorka Kostović, predsjednica Mjesnog odbora toga otoka, bivši ravnatelj splitske bolnice dr. Julije Meštrović koji je rodom iz Drvenika te je inicijator osnivanja škole kao brojni otočani koji žive tamo ili su za tu prigodu došli iz Trogira i Splita, piše Trogirski portal.

Dvije djevojčice Maris Lombardić i Lili Vukelja bile su glavne zvijezde toga povijesnog događaja koji ponovno budi optimističnu nadu u nastavak dvjestogodišnje tradicije školstva na tom otoku udaljenom 9 milja od UNESCO-ova Trogira.

Lili je danas rođendan pa je uzbuđenje bilo još veće, a čestitke i podrška sa željama u sretno školovanje pljuštale su sa svih strana. Napisi dobrodošlice i šareni baloni dominirali su učionicom, a kada su na njihovu klupu stigle knjige poklon Županije i radni materijali koje im je poklonio Grad Trogir sramežljivo, ali ponosno i znatiželjno su djevojčice listale knjige i otvarale kutije.

U svom obraćanju župan Boban rekao je kako je Drvenik danas centar Hrvatske, jer nakon toliko godina otvara školska vrata učenicama. Skromno – samo su dvije, ali puno važno za otok, dodao je i obećao potporu Županije u infrastrukturni razvoj otoka posebice dovod pitke vode i bolju povezanost s kopnom.

Gradonačelnik Ante Bilić, podsjetio je kako je Grad za otvaranje škole ustupio prostor i to nije bila dvojba, kazao je. Otvaranje škole znači početak boljeg života, a Grad je tu da pomogne kad god zatreba, ustvrdio je.

Ravnateljica Bakula, govorila je organizaciji nastave za koju je sigurna da će biti uspješna, dok se mlada učiteljica Antonija Jurić Marijanović sva radosna družila sa svojim učenicima te novinarima otkrila kako je spremna na otoku biti cijeli radni tjedan dok traje nastava. Možda, našalili su se neki i ostane tamo graditi svoju budućnost…

Posebno dirljivu izjavu dao nam je dr. Meštrović kazavši kako je susret s Lorenzom Lombardićem, tatom male Maris bio ključan za otvaranje škole. Mladi otac čija supruga Aurora potječe s Drvenika prije nekoliko godina poslovni izazov započeo je s maslinarstvom, gradnjom suhozida i slično, no ispriječila se Marisina škola. Upis u prvi razred značio je povratak u Split. No, dogodio se susret dr. Meštrovića i njega koji je sve odlučio. Dr. Meštrović, bivši ravnatelj splitske bolnice poznat kao nadasve pošten čovjek i stručan liječnik „iskoristio“ je svoj autoritet. „Zakucao“ na županova vrata, a župan kako bi rekli slikovito otvorio vrata škole u Drveniku u kojoj se prije sedamnaest godina odvijala virtualna nastava, jedinstvena ne samo u Hrvatskoj već i Europi.

Ovaj događaj posebno je bio emotivan za Lovorku Kostović, predsjednicu MO, koja cijelo vrijeme nije mogla skriti suze i to suze radosnice kako je kazala. Uvjerena je kako tim činom počinje ozbiljna revitalizacija otoka u svakom pogledu. A potpora Županije i izuzetno dobra suradnja s Gradom Trogirom i gradonačelnikom Antom Bilićem garancija su da uspjeh neće izostati. Majka gospođe Kostović bila je jedno vrijeme također učiteljica na Drveniku, koja je ostavila duboki trag u povijesti Drveniškog školstva.

Kad završi ljeto i započnu sumorni jesenski i zimski dani, otok se rastereti od ljetne vreve i gostiju, te ostanu samo domaći, svjetlo u domovima Maris i Lili u kasnim noćnim satima značit će da se te djevojčice spremaju za novi školski dan i da su unijele veliku promjenu i donijele novi život na otok koji budi nadu za povratkom još nekim mladim obiteljima.