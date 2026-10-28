Skoko žestoko udario po Šuti zbog cijena na splitskom Adventu: "HDZ vam za Advent poklanja povratak u komunizam!"

Objava uvjeta za ovogodišnji Advent u Splitu izazvala je prve političke reakcije. Igor Skoko oštro je kritizirao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog odluke o ograničavanju cijena pojedinih proizvoda na adventskim kućicama, ustvrdivši da će takva mjera na kraju skupo stajati građane Splita.

Nakon što su objavljeni uvjeti javnog poziva za zakup adventskih kućica u Splitu, oglasio se Igor Skoko, koji nije štedio kritike na račun gradonačelnika Tomislava Šute i gradske vlasti.

Posebno mu je zasmetala odluka o propisivanju maksimalnih cijena pojedinih proizvoda, među kojima su fritule, kobasice, kuhano vino i voda.

Svoje nezadovoljstvo izrazio je objavom na Facebooku, koju je započeo porukom:

- HDZ vam za Advent poklanja povratak u komunizam!

Skoko smatra da ograničavanje cijena predstavlja pogrešan pristup organizaciji Adventa te tvrdi da bi takva odluka mogla negativno utjecati na kvalitetu ponude.

- Kada nam ne servira skandale i pljačke, Tomislav Šuta nam servira potpune bizarnosti. Pa je tako ove godine za Advent odlučio skočiti u socijalističku prošlost i ograničiti cijene kobasica, kuhanog vina, vode i još par artikala. Naravno, ograničena cijena znači i lošija kvaliteta. Baš kao nekada - napisao je Skoko.

Podsjetimo, prema objavljenim uvjetima, maksimalna cijena porcije fritula od najmanje 150 grama iznosi četiri eura, dok se kuhano vino od najmanje 0,2 litre može prodavati za najviše tri eura.

Najviša dopuštena cijena kobasice ili hot doga iznosi tri eura, čaja 2,50 eura, a vode od najmanje pola litre dva eura.

Skoko tvrdi da će gradski proračun ostati bez dijela prihoda

Osim samog ograničavanja cijena, Skoko problematizira i moguće posljedice takve odluke na interes ugostitelja za zakup adventskih kućica.

Prema njegovu mišljenju, ugostitelji bi zbog ograničenih prodajnih cijena mogli ponuditi manje iznose za zakup, što bi se posljedično odrazilo na gradske prihode.

- Sve bi to bila samo još jedna u nizu bizarnosti za zabavljanje javnosti kada ovakve odluke ne bi skupo koštale građane Splita. Zbog ovakvog ograničenja cijena, ugostitelji će sigurno dati manje ponude za zakup kućica - naveo je.

Riječ je o Skokinoj procjeni mogućih posljedica mjere, a ne o potvrđenom ishodu natječaja.

"Građanima su ukrali Advent na Mertojaku i Pjaci"

Skoko je kritizirao i ovogodišnji raspored adventskih lokacija, posebno izdvojivši Mertojak i Pjacu.

- A da Tomislav Šuta očekuje manji interes, svjedoči činjenica da su građanima ukrali Advent na Mertojaku i Pjaci. Nema ih ove godine, iako su to bile dvije pozicije koje su građani masovno posjećivali i uživali- napisao je.

Prema objavljenom javnom pozivu, adventske kućice predviđene su na Rivi, Prokurativama, u Đardinu i Stobreču.

Skoko smatra da izostanak Mertojaka i Pjace iz ovogodišnjeg rasporeda predstavlja dodatno osiromašenje adventske ponude.

"Pitate se tko će sve to platiti?"

U nastavku objave Skoko je ustvrdio da će posljedice odluka gradske vlasti na kraju snositi sami građani.

- Pitate se tko će to onda sve platiti? Pa svi mi naravno. Povećanjem poreza, naknada i cijena usluga - poručio je.

Za kraj je otvorio i pitanje troškova promocije ovogodišnjeg Adventa.

- PS. Jedine dvije nepoznanice koje ostaju su: koliko će koštati PR koji će nas uvjeravati da je nikad siromašniji Advent uspjeh, te koliko ćemo ovdje platiti usluge Antonija Nikolića - zaključio je Skoko.

Njegova objava otvorila je raspravu o tome hoće li ograničavanje cijena osnovnih adventskih proizvoda donijeti pristupačniju ponudu posjetiteljima ili će, kako tvrdi Skoko, smanjiti interes ugostitelja i utjecati na prihode od zakupa kućica.

Konačan učinak propisanih cijena moći će se procjenjivati nakon završetka postupka zakupa i početka ovogodišnjeg Adventa u Splitu.