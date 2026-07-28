Skoko žestoko udario po HTZ-u: "Građanima bi smanjivali broj apartmana, a sami troše desetke milijuna eura"

Politički tajnik Centra Igor Skoko oštro je reagirao na izjavu direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića, koji je poručio kako je turistička ponuda nadmašila potražnju te da bi trebalo smanjiti broj apartmana.

Skoko smatra kako HTZ ne bi trebao građanima određivati koliko smiju ulagati u turistički smještaj, već bi se njegovo vodstvo trebalo usredotočiti na funkcioniranje vlastitog sustava.

"Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić trebao bi se baviti sustavom koji vodi, umjesto da građanima određuje koliko smiju ulagati u turistički smještaj", poručio je Skoko. Prema njegovim riječima, odluka o ulaganju u apartmane trebala bi biti isključivo na građanima i privatnim poduzetnicima koji ulažu vlastiti novac te snose posljedice eventualno pogrešne poslovne procjene. "Nejasno je zašto bi njega uopće trebalo biti briga za to. Svaki poduzetnik, pa tako i iznajmljivač u turizmu, ulaže vlastiti novac i preuzima rizik. Procjena ponude i potražnje mora biti njegova odgovornost", rekao je Skoko. Dodao je kako pravi višak u hrvatskom turizmu, prema njegovu mišljenju, nisu apartmani, nego veliki broj turističkih zajednica koje građani i poduzetnici moraju financirati.

"Imamo oko 300 turističkih zajednica, a potražnja za njima jednaka je nuli"

Skoko tvrdi da u Hrvatskoj djeluje oko 300 turističkih zajednica, dok je korist koju od njih imaju ljudi koji izravno rade u turizmu, kako navodi, upitna. "Ponuda koja je premašila sve granice zdravog razuma jest ponuda turističkih zajednica. Imamo ih 300-tinjak i prisiljeni smo ih financirati, dok je realna potražnja ljudi koji rade u turizmu za njima jednaka nuli", izjavio je.

Posebno je izdvojio troškove Hrvatske turističke zajednice, navodeći kako HTZ godišnje troši oko 60 milijuna eura. "Samo Hrvatska turistička zajednica troši oko 60 milijuna eura godišnje, a koliko trošimo na sve ostale turističke zajednice nemamo pojma jer konsolidirani podaci ne postoje. Sigurno je riječ o desecima, ako ne i stotinama milijuna eura", ustvrdio je Skoko.

Traži potpunu reformu turističkih zajednica

Politički tajnik Centra smatra da bi sadašnji sustav trebalo temeljito reformirati, a promociju turističkih usluga i destinacija prepustiti privatnom sektoru. Prema njegovu prijedlogu, poduzetnici bi sami osnivali udruženja koja bi financirala marketing i promidžbu, umjesto da taj posao obavljaju turističke zajednice koje se financiraju obveznim davanjima. "Ljudi koji ulažu vlastiti novac i žive od turizma najbolje znaju kako promovirati ono što nude. Šezdeset milijuna eura koje danas troši HTZ privatni sektor sigurno može potrošiti bolje i učinkovitije", rekao je Skoko.

"Nema smisla da Zagreb odlučuje što je dobro za Split i Dubrovnik"

Skoko se založio i za snažniju decentralizaciju, odnosno za to da gradovi i općine samostalno odlučuju o turističkom razvoju, porezima, apartmanima, hotelima i upravljanju plažama.

"Neka svaki grad i svaka općina sami odluče žele li i gdje imati apartmane ili hotele, žele li ograđene plaže te žele li porez na nekretnine ili porez na dohodak od nula ili 50 posto", kazao je. "Nema smisla da Zagreb odlučuje što je dobro za Split ili Dubrovnik, kao što ne bi imalo smisla da se razvojem Pule ili Osijeka upravlja iz Splita", zaključio je Igor Skoko.